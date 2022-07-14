Как и мужчинам. Военнообязанным женщинам запретят выезд за границу 14 июля, 13:34 Что известно о запрете женщинам выезжать за границу (Фото:Министерство обороны Украины)

После установления на военный учет украинским женщинам будет ограничен выезд за границу.

На них будут распространяться ограничения, регулирующие передвижение мужчин: уехать (эвакуироваться) за пределы государства военнообязанное лицо может только по специальному разрешению военкомата или при наличии законных оснований для выезда за границу.

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«Уезжать за границу смогут военнообязанные женщины и мужчины, на содержании которых есть трое и более детей в возрасте, женщина или мужчина, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет, опекуны, попечители, приемные родители и родители-воспитатели детей до 18 лет инвалидностью и т.д. По логике может казаться, что пока лицо не стало на военный учет, оно не является военнообязанным, а значит, может пересекать границу свободно. Но работать это так не будет», – рассказала адвокат Наталья Фещик.

Впрочем, бывший советник министра внутренних дел Виктор Андрусив заявил, что это будет касаться "небольшого количества женщин".

«2-3 тысячи человек. То есть, это никто существенно не почувствует», — прокомментировал он.

С 1 октября 2022 года женщины, являющиеся представительницами профессий и специальностей, определенных Министерством обороны, будут обязаны встать на военный учет. После этого они станут военнообязанными и в случае необходимости могут быть мобилизованы для выполнения определенных задач.

Напомним, Минобороны уверяет, что по состоянию на сегодняшний день в мобилизации женщин в Украине нет необходимости. Заместитель Министра обороны Анна Маляр рассказала, что с 24 февраля в ряды армии в Украине было мобилизовано около тысячи женщин, но это происходило на добровольной основе - по их собственному желанию. Также по данным ведомства, в настоящее время в ВСУ служит около 40 тысяч женщин.

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