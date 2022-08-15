Рада продлила военное положение и сроки мобилизации

15 августа, 14:26
В Украине продлили военное положение (Фото:Генштаб)

В Украине продлили военное положение (Фото:Генштаб)

Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и сроков мобилизации.

Об этом в Telegram сообщил депутат от Голоса Ярослав Железняк.

«Парламент поддержал продление военного положения на 90 суток до 21 ноября 2022 года. Также Рада поддержала утверждение Указа о продлении срока проведения общей мобилизации», — написал он.

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За оба решения проголосовали 328 народных депутатов.

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 12 августа, внес в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения.

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Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине объявили после начала полномасштабного вторжения России.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Мобилизация Верховная Рада Военное положение Война России против Украины

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