Рада продлила военное положение и сроки мобилизации 15 августа, 14:26 В Украине продлили военное положение (Фото:Генштаб)

Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и сроков мобилизации.

Об этом в Telegram сообщил депутат от Голоса Ярослав Железняк.

«Парламент поддержал продление военного положения на 90 суток до 21 ноября 2022 года. Также Рада поддержала утверждение Указа о продлении срока проведения общей мобилизации», — написал он.

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За оба решения проголосовали 328 народных депутатов.

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 12 августа, внес в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения.

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине объявили после начала полномасштабного вторжения России.

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