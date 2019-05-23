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ЦИК не успеет подготовиться к выборам в Раду — Слипачук

Вчера, 14:01
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ЦИК не успеет подготовиться к выборам в Раду — Слипачук - фото

Радіо Свобода

ЦИК: Действующие нормы не позволяют осуществить все закупки в двухмесячный период кампании

Центральная избирательная комиссия Украины не успеет подготовиться к внеочередным выборам в Верховную Раду по действующей системе закупок.

Об этом заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

«По действующей системе — нет», — цитирует Слипачук Интерфакс-Украина.

Глава ЦИК посетовала, что действующие нормы не позволяют осуществить все закупки, особенно в двухмесячный период кампании.

«Я ожидаю и от президента Украины, Верховной Рады, Кабинета министров немедленного принятия соответствующих решений, которые позволят провести внеочередные выборы депутатов 21 июля 2019 года в соответствии с законами Украины», — констатировала она.

22 мая Рада отказалась включить в повестку дня внеочередного заседания президентский законопроект о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов, а также законопроект «О внесении изменений в закон Украины «О публичных закупках».

Внеочередные парламентские выборы назначены на 21 июля.

Теги:   ЦИК Украины Парламентские выборы

Спецтема   Выборы в Раду

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