Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского Вчера, 14:13 28359 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Владимир Зеленский REUTERS/Valentyn Ogirenko

Верховная Рада не включила в повестку дня законопроекты президента Владимира Зеленского об изменении системы выборов нардепов и относительно публичных закупок.

Оба президентских законопроекта об изменении в избирательную систему на парламентских выборах и относительно публичных закупок на период выборов не были включены в повестку дня сессии.

За включение в повестку дня сессии президентского законопроекта и альтернативного депутатского об изменениях в избирательную систему проголосовали 92 парламентария.

За включение в повестку дня проекта закона о публичных закупках проголосовало 127 нардепов.

Спикер Рады Андрей Парубий закрыл внеочередное заседание парламента, очередное заседание состоится 28 мая.

Добавим, что президентский законопроект о внесении изменений в избирательную систему предусматривает пропорциональную систему по закрытым спискам и снижение проходного барьера в Верховную Раду до 3% с нынешних 5%.

20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Cпикер Верховной Рады Андрей Парубий по просьбе президента Зеленского созвал внеочередное заседание на 22 мая с целью рассмотрения президентских законопроектов.