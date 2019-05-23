Партия Вакарчука Голос 7 июня утвердит состав избирательного списка Вчера, 16:30 1225 Цей матеріал також доступний українською Валерий Калныш via Facebook Святослав Вакарчук Валерий Калныш via Facebook

Партия лидера группы Океан Эльзы Святослава Вакарчука Голос в пятницу, 7 июня проведет съезд, на котором утвердит персональный состав избирательного списка для участия в парламентских выборах.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Персональный состав избирательного списка по результатам открытого обсуждения утвердит съезд партии „Голос“, который состоится 7 июня», — сказано в сообщении.

Вакарчук предложит съезду партии не включать в список нардепов Верховной Рады восьмого созыва.

«Тех из них, кого избиратели уже знают за эффективность и порядочность, „Голос“ поддержит на округах», — сказано в сообщении.

В партии подчеркнули, что кандидаты от Голоса должны иметь незапятнанную репутацию, не зависеть от олигархов и быть готовыми объяснить свои доходы, не должны быть связаны с режимом Виктора Януковича, КПУ и пророссийскими силами.

«Не имеют гражданства и экономических интересов в стране-агрессоре. Никогда не сотрудничали со спецслужбами тоталитарных режимов или сепаратистами. Ни противодействовали Революции Достоинства, прямо признают и признавали факт российской агрессии и незыблемость территориальной целостности Украины», — сказано в сообщении.

Кроме того, они должны соответствовать всем требованиям антикоррупционного законодательства и закона Об очищении власти.

Напомним, 16 мая на Старокиевской горе в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения». В интервью НВ он уточнил, что его решение является окончательным и на него «ничто не может повлиять».

Также Вакарчук представил свою команду. В нее вошли экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин, ветеран боев за Донецкий аэропорт Андрей Шараскин с позывным Богема, профессор кардиологии Юрий Соколов и экс-исполняющий обязанности председателя Одесской ОГА Соломия Бобровская.