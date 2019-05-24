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В Украине начался процесс смены места голосования на досрочных выборах в Раду

Сегодня, 12:58
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В Украине начался процесс смены места голосования на досрочных выборах в Раду - фото

Татьяна Слипачук/Facebook

В ЦИК рассказали, как сменить место голосования

В пятницу, 24 мая, в Украине стартовал процесс смены места голосования на досрочных выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

«Сегодня начался избирательный процесс по внеочередным выборам народных депутатов Украины. Также стартует процесс временного изменения места голосования», — написала она в своем Facebook.

Для смены места голосования нужно подать заявление в органы ведения Госсреестра избирателей и предоставить документы, которые подтверждают, что вы действительно будете находиться в день голосования там, где хотите проголосовать.

Для избирателей, чей избирательный адрес находится на временно оккупированной территории, достаточно лишь паспорта с соответствующей регистрацией.

Сменить место голосования можно до 15 июля включительно.

Слипачук также напомнила, что во время голосования граждане получат два бюллетеня — для голосования в общегосударственном многомандатном и одномандатном избирательном округе.

«Если будете находиться за пределами своего округа, вы сможете проголосовать только в общегосударственном многомандатном избирательном округе», — резюмировала глава ЦИК.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

Теги:   Украинцы Досрочные выборы в ВР Голосование ЦИК Украины

Спецтема   Выборы в Раду

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