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Законопроект Зеленского предусматривает пропорциональную систему с закрытыми списками и снижение барьера до 3%

Вчера, 13:48
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Законопроект Зеленского предусматривает пропорциональную систему с закрытыми списками и снижение барьера до 3% - фото

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Владимир Зеленский

Президентский законопроект о внесении изменений в избирательную систему предусматривает пропорциональную систему по закрытым спискам и снижение проходного барьера в Верховную Раду до 3% с нынешних 5%.

Текст законопроекта Зеленского (№ 10 319) обнародован на сайте Рады.

Авторы законопроекта считают, что в данное время на выборах народных депутатов Украины ввести пропорциональную систему с открытыми партийными списками невозможно.

По мнению авторов, введение открытых списков требует кардинальных изменений в системе администрирования выборов, изменения формы и содержания избирательных бюллетеней, разъяснительной работы среди избирателей об особенностях системы.

«Именно поэтому применить пропорциональную систему с открытыми списками на внеочередных выборах народных депутатов Украины, которые должны состояться в течение 60-дневного срока со дня опубликования указа президента Украины о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины, практически невозможно», — говорится в записке.

В законопроекте указывается, что пропорциональная избирательная система с закрытыми партийными списками и невысокий избирательный барьер позволят обеспечить обновление политических элит, учесть региональные интересы при формировании государственной политики.

20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Cпикер Верховной Рады Андрей Парубий по просьбе президента Зеленского созвал внеочередное заседание на 22 мая.

В Раде вынесут вопрос об отмене мажоритарной системы и снижении проходного барьера до 3% на выборах народных депутатов.

Теги:   Парламентские выборы Верховная Рада Владимир Зеленский

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