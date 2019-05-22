Законопроект Зеленского предусматривает пропорциональную систему с закрытыми списками и снижение барьера до 3%
Президентский законопроект о внесении изменений
в избирательную систему предусматривает
пропорциональную систему по закрытым спискам и снижение проходного
барьера в Верховную Раду до 3% с нынешних 5%.
Текст законопроекта Зеленского (№ 10 319) обнародован на сайте Рады.
Авторы законопроекта считают, что в данное время на выборах народных депутатов Украины ввести пропорциональную систему с открытыми партийными списками невозможно.
По мнению авторов, введение открытых списков требует кардинальных изменений в системе администрирования выборов, изменения формы и содержания избирательных бюллетеней, разъяснительной работы среди избирателей об особенностях системы.
«Именно поэтому применить пропорциональную систему с открытыми списками на внеочередных выборах народных депутатов Украины, которые должны состояться в течение 60-дневного срока со дня опубликования указа президента Украины о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины, практически невозможно», — говорится в записке.
В законопроекте указывается, что пропорциональная избирательная система с закрытыми партийными списками и невысокий избирательный барьер позволят обеспечить обновление политических элит, учесть региональные интересы при формировании государственной политики.
20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.
После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.
Cпикер Верховной Рады Андрей Парубий по просьбе президента Зеленского созвал внеочередное заседание на 22 мая.
В Раде вынесут вопрос об отмене мажоритарной системы и снижении проходного барьера до 3% на выборах народных депутатов.