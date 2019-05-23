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Активисты призвали Раду принять Избирательный кодекс

Вчера, 11:47
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Активисты призвали Раду принять Избирательный кодекс - фото

НВ

Активисты требуют принять кодекс уже 28 мая

Центр UA и движение Чесно призывают народных депутатов принять во втором чтении Избирательный кодекс 3112−1.

В заявлении активисты требуют от Комитета по вопросам правовой политики и правосудия безотлагательно завершить подготовку документа ко второму чтению.

Также они призвали спикера Рады Андрея Парубия вынести на рассмотрение парламента проект Избирательного кодекса уже 28 мая, а народных депутатов — поддержать его своими голосами.

«Несмотря на то, что окно возможностей для принятия закона является критически ограниченным, призываем народных избранников выполнить обещания, данные украинскому народу на Майдане и в парламенте, и безотлагательно принять Избирательный кодекс, чтобы следующие очередные выборы состоялись по системе с открытыми региональными списками», — резюмировали активисты.

Избирательный кодекс приняли в первом чтении еще в 2017 году.

Законопроект предусматривает 4% проходной барьер в парламент.

Кроме того, документ предлагает систему региональных открытых списков, когда Украина делится на 27 избирательных регионов. В каждом из этих регионов партии выдвигают свои списки.

Избиратель обязательно голосует за партию и по желанию — за кого-то из кандидатов, которых партия выдвинула в этом региональном списке.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Cпикер Верховной Рады Андрей Парубий по просьбе президента Зеленского созвал внеочередное заседание на 22 мая.

В Раду вынесли вопрос об отмене мажоритарной системы и снижении проходного барьера до 3% на выборах народных депутатов.

Народные депутаты не смогли внести законопроект в повестку дня Рады, провалив голосование.

Теги:   Досрочные выборы в ВР Верховная Рада Чесно Избирательное право

Спецтема   Выборы в Раду

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