Разрыв дипотношений с Ираном не помешает переговорам о компенсации за сбитый украинский Boeing — Кулеба 19 октября, 16:23 Boeing авиакомпании МАУ был сбит иранскими военными под Тегераном в январе 2020 года (Фото:The Islamic Republic News Agency)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что разрыв дипломатических отношений с Ираном за его поддержку РФ не повредит переговорам о компенсации за уничтожение Boeing авиакомпании МАУ.

Об этом он сообщил в среду, 19 октября, во время брифинга по итогам переговоров с главой МИД Греции Никосом Дендиасом в Киеве.

«Возможный разрыв дипломатических отношений не повредит переговорам относительно компенсаций за сбивание украинского самолета под Тегераном. Есть коалиция государств, которая ведет определенную линию в отношениях с Ираном по этому вопросу, и мы продолжаем ее вести. И настанет день, когда Иран понесет ответственность за то, что случилось», — заверил Кулеба.

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Напомним, украинский Boeing был сбит корпусом стражей исламской революции под Тегераном в январе 2020 года.

Изначально иранские власти отрицали свою причастность к уничтожению пассажирского лайнера, однако в итоге были вынуждены признать свою вину.

В то же время никакой компенсации за это преступление так и не последовало.

Более того, Тегеран начал тесное военное сотрудничество с Москвой, поставляя ей свои беспилотники.

Кремлевский режим использует иранские дроны-камикадзе для уничтожения энергетической инфраструктуры Украины и запугивания мирного населения, которое также нередко становится жертвами ударов.

В результате серии массированных атак было повреждено около 30% электростанций страны.

В связи с этим МИД Украины инициировал разрыв дипломатических отношений с Тегераном, призвав страны Запада ввести против него дополнительные санкции.