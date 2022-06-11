Сигнал «условным пацифистам». Зеленский отреагировал на «приговор» террористов «ДНР» двум британцам, которые защищали Украину 11 июня, 00:02 Цей матеріал також доступний українською Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Во время общения со студентами и профессорами Universities of Oxford, Cambridge and London и других ведущих британских образовательных учреждений у главы государства спросили, будет ли Британия после «решения» псевдосуда в оккупированном Донецке активнее поддерживать Украину в полномасштабной войне.



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"…То, что было сделано в отношении граждан Великобритании — это уже трагическая привычка для этих людей [россиян]. Они так поступают абсолютно со всеми. Таким шагам и действиям не может быть никаких оправданий", — ответил Зеленский.

Президент отметил, что Британия и премьер-министр страны Борис Джонсон с самого начала мощно поддерживали Украину.

"…Мне кажется, наоборот, это тот случай, который подчеркивает, что Европа, весь мир и те страны-скептики, «условные пацифисты» в отношениях с РФ, которые постоянно ищут, как найти такое настроение в разговоре с ними, чтобы не пошатнуть бизнес-отношения — это очень мощный и опасный сигнал именно для таких стран, что Россия так действует в отношении любых граждан любого государства", — сказал он и добавил, что странам Европы пора «действовать мощно и осуждать действиями, а не словами».

Так называемый «верховный суд» террористической группировки «ДНР» 9 июня объявил, что «приговорил» к смертной казни двух граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна, которые защищали Украину. Все они вступили в ряды ВСУ еще до начала полномасштабного вторжения России.

В Генеральном штабе ВСУ напомнили, что все иностранные граждане и люди без гражданства, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины в рядах ВСУ, в добровольном порядке приняты на службу по контракту в соответствии с украинским законодательством. На них как на военнослужащих ВСУ распространяется правовой статус комбатантов, и в случае попадания в руки врага с ними должны обращаться как с военнопленными.



Глава МИД Британии Лиз Трасс обсудила с украинским коллегой Дмитрием Кулебой совместные усилия по освобождению из плена иностранных защитников Украины, которым кремлевский режим угрожает смертной казнью.



Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Украина расследует вынесение псевдосудом «ДНР» фиктивного приговора и принимает меры для того, чтобы все причастные к этому незаконному решению были привлечены к ответственности.



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