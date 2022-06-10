Украина расследует вынесение смертного приговора иностранцам в «ДНР» — Венедиктова 10 июня, 11:44 Цей матеріал також доступний українською Суд «ДНР» приговорил к смертной казни двух британцев и марокканца (Фото:Supreme Court of Donetsk People’s Republic/Handout via REUTERS TV)

Украина расследует вынесение судом «ДНР» смертного приговора двум британцам и марокканцу, которые воевали на стороне Украины против российских оккупантов.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

«Украина уже начала досудебное расследование по этому факту и примет все необходимые меры для того, чтобы все, кто был причастен к этим противоправным действиям, были привлечены к ответственности за них», — отметила она.

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Венедиктова назвала приговор британцам Эйдену Эслину и Шону Пиннеру, а также марокканцу Брагиму Саадуну «фальшивим».

«Это ничто иное, как нарушение и издевательство над предусмотренными международным гуманитарным правом и международным правом прав человека обязательствами России как оккупационного государства. Россия еще раз демонстрирует свою отрешенность от системы, основанной на правилах, и вопиющее пренебрежение самой основой верховенства права», — добавила генпрокурор.

Венедиктова напомнила, что согласно Женевским конвенциям иностранцы пользуются иммунитетом комбатантов и как военнопленные не могут быть привлечены к ответственности за непосредственное участие в военных действиях. Их задержание должно быть направлено только на предотвращение дальнейшего участия в боевых действиях.

Кроме того, ни один военнопленный не может быть осужден без возможности защиты и без помощи квалифицированного адвоката или защитника. Это основополагающий принцип права на справедливый суд, действующий как в мирное, так и в военное время.

Боевики «приговорили» к смертной казни двух граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна 9 июня.

В Генеральном штабе ВСУ накануне подчеркнули, что все иностранные граждане и люди без гражданства, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины в рядах ВСУ, в добровольном порядке приняты на службу по контракту в соответствии с украинским законодательством.

На них как на военнослужащих ВСУ распространяется правовой статус комбатантов, и в случае попадания в руки врага с ними должны обращаться как с военнопленными.

О попадании в плен 28-летнего Эйдена Эслина, который защищал Мариуполь, стало известно 12 апреля. В 2018 году он принес присягу и начал служить в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ. Вместе с Эслином попал в плен его друг и сослуживец, 48-летний Шон Пиннер, который тоже принес присягу в 2018-м.

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