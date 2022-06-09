Воевали за Украину. Что известно о двух британцах и марокканце, которых «суд ДНР» приговорил к смертной казни 9 июня, 22:00 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Эслин, Пиннер и Саадун (слева направо) в клетке «суда» в Донецке, 7 июня 2022 года (Фото:Supreme Court of Donetsk People’s Republic/Handout via REUTERS TV)

9 июня «верховный суд» террористической организации «ДНР» объявил о смертном приговоре трем военнослужащим Вооруженных сил Украины — британцам Эйдену Эслину и Шону Пиннеру, а также марокканцу Брагиму Саадуну. Их назвали «наемниками», собиравшимися захватить власть и «свергнуть конституционный строй ДНР». МИД Украины и Великобритании заявили, что бойцы являются военнопленными, а приговор — фиктивным.



НВ рассказывает о судьбе военных, которые весной 2022 года попали в российский плен и, по ряду сведений, до «приговора» подвергались пыткам и психологическому давлению.

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Эйден Эслин, 28 лет

Наиболее известный из пленников. Британские медиа писали о нем в 2016 году, когда уроженец Ньюарка вернулся в страну после участия в Сирийской войне. 10 месяцев Эслин как доброволец сражался в рядах Курдских отрядов самообороны (YPG) против ИГИЛ и правительственных войск.

Эслин в Сирии / Фото: cossackgundi / Instagram

На родине его немедленно арестовали по подозрению в терроризме. YPG по британским законам не считается террористической организацией, но там запрещена связанная с ней Рабочая партия Курдистана.

Эслина выпустили под залог. Весной в Ноттингеме прошла акция протеста — земляки требовали прекратить преследование добровольца, боровшегося с исламистскими боевиками, сообщал местный телеканал.

Обвинение Эслину так и не предъявили, загранпаспорт вернули — и он уехал из Великобритании.

Путешествуя, молодой человек встретил украинку — преподавательницу английского из Николаева — и переехал к ней. В 2018 году принял присягу в качестве бойца-контрактника 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

Фото: cossackgundi / Instagram

Свадьба планировалась на весну 2022 года, но вторжение российских войск заставило изменить планы. Невеста эвакуировалась в Венгрию, а Эйден со своей бригадой отправился защищать Мариуполь, писала Daily Mail.

В соцсетях, где он называл себя Джонни Вудом или Козаком Гунди, Эслин рассказывал о тяжелой ситуации в городе, но не ставил под сомнение свой выбор служить Украине. «Во-первых, мы не наемники, нам платят и обращаются с нами так же, как и с любым украинцем. Я взял на себя ответственность защищать украинский народ и его граждан. Во-вторых, мы не военные туристы, как некоторые говорят. Я встречал немало военных туристов, и они не задерживаются надолго. Я служу четвертый год, был одним из первых британских парашютистов в украинской морской пехоте и с честью ношу свой берет, один из немногих иностранцев», — писал Эслин в Instagram.

В какой-то момент связь с ним пропала, пока 12 апреля на странице Козака Гунди в Twitter не появился пост: «Прошло 48 дней, мы сделали все, чтобы защитить Мариуполь, но у нас не осталось выбора, кроме как сдаться российским войскам. У нас нет боеприпасов и еды. Это было честью, надеюсь, война скоро закончится».

Шон Пиннер, 48 лет

В молодости уроженец Бедфордшира служил в Королевском пехотном полку, участвовал в миротворческих операциях ООН.

Фото: Министерство иностранных дел Великобритании

Уйдя в отставку после девяти лет безупречной службы, Пиннер устроился в компанию по утилизации отходов. В январе 2022 года, давая интервью Sky News в расположении украинских морпехов, он признался, что вместе с дорогой работа занимала у него по 16 часов в сутки и «надо было что-то менять в жизни».

Пиннер узнал, что иностранцев берут на службу в украинскую армию, а впоследствии можно претендовать на гражданство или вид на жительство. Уже в ходе своей первой командировки опытный иностранный морпех был назначен командиром отделения. Он выучил русский, женился на украинке. Их дом в Мариуполе до вторжения находился всего в 15 км от линии разграничения.

«Я мариуполец, сейчас я фактически защищаю город, принявший меня, и свою семью», — рассказывал Пиннер.

В декабре 2022-го истекал его контракт; мужчина твердо решил после этого уйти со службы, но остаться жить в Украине.

Как и об Эслине, с которым Шон подружился, о нем ничего не было известно с момента взятия города в полную блокаду. 15 апреля Пиннер попал в плен в районе комбината имени Ильича.

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18 апреля в соцсетях появилось интервью, которое взяли у британцев российские пропагандисты. Пленные выглядели избитыми; они попросили премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заняться их обменом, возможно — на украинского политика Виктора Медведчука.

Перед сдачей в плен Эйден Эслин предупредил своего друга Бреннана Филлипса, что после задержания российские власти будут использовать его в качестве инструмента «тупой пропаганды», рассказало издание Vice.

Эслин несколько раз появлялся в роликах на YouTube, зачитывая с листа ответы на вопросы. Он, в частности, сказал, что с ним хорошо обращаются в плену и что Украине надо отдать Донбасс России.

Брагим Саадун, 21 год

О марокканце, напротив, информации довольно мало, а та, что имеется, — противоречива.

Российский пропагандист Александр Сладков заявил, что отец Брагима — «высокопоставленный военный из Марокко». Другие источники пишут, что, наоборот, парень из небогатой семьи, приехал поступать в украинский вуз со 100 долларами в кармане.

Портал Atalayar утверждал, что Саадун учился в Киевском политехническом институте, но потом подписал контракт с ВСУ и отбыл на Донбасс.

Фото: Скриншот канал Россия-1

AfrigateNews писал, что марокканец был не солдатом, а переводчиком, так как сносно владеет четырьмя языками. В интервью российскому каналу молодой человек утверждал, что никого не убивал и не считает себя виновным.

В плен Саадун попал в марте под Волновахой. Якобы его родители обращались к диктатору Владимиру Путину с просьбой отпустить сына.

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