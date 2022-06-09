Вопиющее нарушение международного права. В Amnesty International отреагировали на «приговор» «ДНР» трем иностранцам, защищавшим Украину 9 июня, 21:45 Цей матеріал також доступний українською Шон Пиннер и Эйден Эслин (Фото:@cossackgundi / Instagram)

Кривошеев напомнил, что все три иностранца являются военнослужащими регулярных войск Украины и защищены от судебного преследования за участие в боевых действиях в соответствии с Женевскими конвенциями.



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«Единственным исключением являются судебные разбирательства за предполагаемые военные преступления, и в этом случае должно быть достаточно надлежащих доказательств и обеспечены стандарты справедливого судебного разбирательства. Мало того, что по этому сценарию это не так — военнослужащих судил не независимый, беспристрастный, надлежащим образом учрежденный суд, а российские марионетки.

Так называемые обвинения против них — не военные преступления. И больше всего возмущает, что лишение жизни этих военных в результате крайне несправедливого судебного разбирательства будет представлять собой произвольное лишение жизни", — сказано в заявлении представителя организации.

Умышленное лишение военнопленного или другого человека под защитой права на справедливый суд является военным преступлением, а Россия как государство-оккупант ответственна за обращение со всеми военнопленными и другими лицами, лишенными свободы, подчеркнули в Amnesty International.

В AI добавили, что Россия должна обеспечить немедленную отмену так называемого «приговора» и гарантировать обращение с пленными, которое соответствует международному гуманитарному праву.

Так называемый «верховный суд» террористической группировки «ДНР» 9 июня объявил, что «приговорил» к смертной казни двух граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна, которые защищали Украину после полномасштабного вторжения России.

МИД Украины и Великобритании подчеркнули, что бойцы являются военнопленными, а приговор — фиктивным.



В Генеральном штабе ВСУ напомнили, что все иностранные граждане и люди без гражданства, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины в рядах ВСУ, в добровольном порядке приняты на службу по контракту в соответствии с украинским законодательством. На них как на военнослужащих ВСУ распространяется правовой статус комбатантов, и в случае попадания в руки врага с ними должны обращаться как с военнопленными.

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