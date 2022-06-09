Вопиющее нарушение международного права. В Amnesty International отреагировали на «приговор» «ДНР» трем иностранцам, защищавшим Украину

9 июня, 21:45
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Шон Пиннер и Эйден Эслин (Фото:@cossackgundi / Instagram)

Шон Пиннер и Эйден Эслин (Фото:@cossackgundi / Instagram)

"Приговор" псевдосуда террористической организации «ДНР» трем иностранцам, которые защищали Украину в рядах ВСУ, — вопиющее нарушение международного гуманитарного права по многим пунктам, заявил заместитель директора Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.

Кривошеев напомнил, что все три иностранца являются военнослужащими регулярных войск Украины и защищены от судебного преследования за участие в боевых действиях в соответствии с Женевскими конвенциями.

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«Единственным исключением являются судебные разбирательства за предполагаемые военные преступления, и в этом случае должно быть достаточно надлежащих доказательств и обеспечены стандарты справедливого судебного разбирательства. Мало того, что по этому сценарию это не так — военнослужащих судил не независимый, беспристрастный, надлежащим образом учрежденный суд, а российские марионетки.

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Эслин, Пиннер и Саадун (слева направо) в клетке «суда» в Донецке, 7 июня 2022 года (Фото:Supreme Court of Donetsk People’s Republic/Handout via REUTERS TV) Козак Гунди, ветеран и студент. Что известно о трех иностранцах, которых «суд ДНР» приговорил к смертной казни

Так называемые обвинения против них — не военные преступления. И больше всего возмущает, что лишение жизни этих военных в результате крайне несправедливого судебного разбирательства будет представлять собой произвольное лишение жизни", — сказано в заявлении представителя организации.

Умышленное лишение военнопленного или другого человека под защитой права на справедливый суд является военным преступлением, а Россия как государство-оккупант ответственна за обращение со всеми военнопленными и другими лицами, лишенными свободы, подчеркнули в Amnesty International.

В AI добавили, что Россия должна обеспечить немедленную отмену так называемого «приговора» и гарантировать обращение с пленными, которое соответствует международному гуманитарному праву.

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Так называемый «верховный суд» террористической группировки «ДНР» 9 июня объявил, что «приговорил» к смертной казни двух граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна, которые защищали Украину после полномасштабного вторжения России.

МИД Украины и Великобритании подчеркнули, что бойцы являются военнопленными, а приговор — фиктивным.

В Генеральном штабе ВСУ напомнили, что все иностранные граждане и люди без гражданства, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины в рядах ВСУ, в добровольном порядке приняты на службу по контракту в соответствии с украинским законодательством. На них как на военнослужащих ВСУ распространяется правовой статус комбатантов, и в случае попадания в руки врага с ними должны обращаться как с военнопленными.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   ДНР Смертная казнь Amnesty International Иностранцы Военнопленные Военные преступления РФ Война России против Украины

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