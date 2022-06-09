«Бесчеловечное обращение». Генсек Совета Европы отреагировала на смертный приговор «суда ДНР» трем иностранцам 9 июня, 22:07 Цей матеріал також доступний українською Шон Пиннер и Эйден Эслин (Фото:cossackgundi / Instagram)

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович Бурич осудила решение «суда» террористической группировки «ДНР», который приговорил к смертной казни трех иностранцев, воевавших за Украину. Заявление генсека опубликовано на сайте Совета Европы.

«Решительно осуждаю смертные приговоры, вынесенные сегодня в оккупированном украинском городе Донецке. Смертная казнь несовместима с человеческим достоинством и представляет собой бесчеловечное и унижающее достоинство обращение. Ей нет места на европейском континенте» — сказала она.

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Бурич также призвала соблюдать «общеевропейские принципы прав человека, с которыми сегодняшнее решение несовместимо».

Боевики «приговорил» к смертной казни двух граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна 9 июня.

В Генеральном штабе ВСУ накануне подчеркнули, что все иностранные граждане и люди без гражданства, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины в рядах ВСУ, в добровольном порядке приняты на службу по контракту в соответствии с украинским законодательством.

На них как на военнослужащих ВСУ распространяется правовой статус комбатантов, и в случае попадания в руки врага с ними должны обращаться как с военнопленными.

О попадании в плен 28-летнего Эйдена Эслина, который защищал Мариуполь, стало известно 12 апреля. В 2018 году он принес присягу и начал служить в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ. Вместе с Эслином попал в плен его друг и сослуживец, 48-летний Шон Пиннер, который тоже принес присягу в 2018-м.

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