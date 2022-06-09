В «ДНР» «приговорили» к смертной казни трех иностранцев, которые защищали Украину 9 июня, 16:56 Цей матеріал також доступний українською Шон Пиннер и Эйден Эслин (справа) (Фото:@cossackgundi / Instagram)

Так называемый «верховный суд» террористической группировки «ДНР» 9 июня объявил, что «приговорил» к смертной казни двух граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна, которые защищали Украину.

«Решение» псевдосуда распространило кремлевское пропагандистское агентство РИА Новости.

О попадании в плен 28-летнего Эйдена Эслина, который защищал Мариуполь, стало известно 12 апреля. Как сообщает The Telegraph, в 2018 году он принес присягу и начал служить в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ. Вместе с Эслином попал в плен его друг и сослуживец, 48-летний Шон Пиннер, который тоже принес присягу в 2018-м, писало издание Медиазона.

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Российский адвокат 21-летнего Брагима Саадуна говорил росСМИ, что тот заключил контракт с ВСУ в 2021 году и попал в плен 12 марта в Волновахе.

В Генеральном штабе ВСУ накануне подчеркнули, что все иностранные граждане и люди без гражданства, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины в рядах ВСУ, в добровольном порядке приняты на службу по контракту в соответствии с украинским законодательством.

На них как на военнослужащих ВСУ распространяется правовой статус комбатантов, и в случае попадания в руки врага с ними должны обращаться как с военнопленными.

"…Женевские конвенции 1949 года запрещают какие-либо незаконные акты, в том числе насилие, запугивание или бездействие в отношении военнопленных и обязывают к гуманному обращению с военнослужащими, находящимися в плену. Несоблюдение соответствующих норм международного гуманитарного права является серьезным нарушением Конвенции", — заявили в Генштабе.

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