Берлин резко осудил смертные «приговоры» иностранцам, которые защищали Украину в рядах ВСУ

10 июня, 19:20
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Шон Пиннер и Эйден Эслин (Фото:cossackgundi / Instagram)

Шон Пиннер и Эйден Эслин (Фото:cossackgundi / Instagram)

Правительство Германии осудило смертные приговоры «суда» террористической организации «ДНР» трем иностранцам, которые обороняли Украину. Об этом сообщает Spiegel.

Сообщения о приговорах «шокируют», заявил представитель министерства иностранных дел. Правительство Германии осуждает решения «суда», которое свидетельствует о «в очередной раз о полном игнорировании Россией элементарных принципов международного гуманитарного права».

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«Военнослужащие, которые воюют на стороне Украины, являются так называемыми комбатантами, независимо от их национальности, и имеют особую защиту в соответствии с международным гуманитарным правом», — добавил представитель министерства.

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Боевики «приговорил» к смертной казни двух граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна 9 июня.

В Генеральном штабе ВСУ накануне подчеркнули, что все иностранные граждане и люди без гражданства, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины в рядах ВСУ, в добровольном порядке приняты на службу по контракту в соответствии с украинским законодательством.

На них как на военнослужащих ВСУ распространяется правовой статус комбатантов, и в случае попадания к врагу с ними должны обращаться как с военнопленными.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   ДНР Германия Берлин Приговор

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