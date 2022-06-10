Киев и Лондон готовят ответные шаги на угрозы Кремля казнить иностранных защитников Мариуполя 10 июня, 15:12 Цей матеріал також доступний українською Великобритания обвинила кремлевский режим в грубом нарушении Женевской конвенции (Фото:REUTERS)

Украина и Великобритания обсудили совместные усилия по освобождению из плена иностранных защитников Мариуполя, которым кремлевский режим угрожает смертной казнью.

Соответствующие шаги обсудили в пятницу, 10 июня, главы МИД двух стран Дмитрий Кулеба и Лиз Трасс.

Накануне так называемый «суд» российской террористической организации «ДНР» вынес «смертный приговор» двум британцам Эйдену Эслину и Шону Пиннеру, а также гражданину Марокко Брагиму Саадуну, которые служили в ВСУ и были захвачены российскими войсками.

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«Поговорила с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить усилия по освобождению военнопленных, удерживаемых российскими марионетками. Решение против них является вопиющим нарушением Женевской конвенции. Великобритания продолжает поддерживать Украину, столкнувшуюся с варварского вторжением Путина», — рассказала Трасс у себя в Twitter.

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