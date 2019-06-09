11-летний Трамп и выпад Зеленского против Супрун. Топ-5 цитат недели
Журнал НВ собрал самые яркие цитаты за прошлую неделю.
1. Он ведет себя как 11-летний.
Садик Хан, мэр Лондона, отреагировал на оскорбления президента США Дональда Трампа, обозвавшего его "отмороженным неудачником".
2. Я стоял в углу, пил пиво, а затем просто лег спать. Это была хорошая вечеринка.
Юрген Клопп, главный тренер ФК Ливерпуль, рассказал, как отпраздновал победу своей команды в Лиге чемпионов.
3. Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете — да? — как ее называют? Ну, слава богу, у меня есть другой врач, у моей семьи.
Владимир Зеленский, президент Украины, в эфире канала 1+1 прокомментировал свое отношение к главе Минздрава Ульяне Супрун.
4. Сегодня есть возможность работать на благо страны.
Леонид Кучма, второй президент Украины, объяснил свое возвращение в Трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации на Донбассе.
5. У меня теперь новый друг.
Жан-Клод Юнкер, президент Европейской комиссии, прокомментировал свою первую личную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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