11-летний Трамп и выпад Зеленского против Супрун. Топ-5 цитат недели Сегодня, 09:24 Цей матеріал також доступний українською Кадр видео Радіо Свобода Україна via YouTube Заявление о Супрун Зеленский сделал во время интервью в тренажерном зале в Брюсселе Кадр видео Радіо Свобода Україна via YouTube

Журнал НВ собрал самые яркие цитаты за прошлую неделю.

1. Он ведет себя как 11-летний.

Садик Хан, мэр Лондона, отреагировал на оскорбления президента США Дональда Трампа, обозвавшего его "отмороженным неудачником".

2. Я стоял в углу, пил пиво, а затем просто лег спать. Это была хорошая вечеринка.

Юрген Клопп, главный тренер ФК Ливерпуль, рассказал, как отпраздновал победу своей команды в Лиге чемпионов.

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3. Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете — да? — как ее называют? Ну, слава богу, у меня есть другой врач, у моей семьи.

Владимир Зеленский, президент Украины, в эфире канала 1+1 прокомментировал свое отношение к главе Минздрава Ульяне Супрун.

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4. Сегодня есть возможность работать на благо страны.

Леонид Кучма, второй президент Украины, объяснил свое возвращение в Трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации на Донбассе.

5. У меня теперь новый друг.

Жан-Клод Юнкер, президент Европейской комиссии, прокомментировал свою первую личную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Больше читайте в свежем номере журнала НВ — № 20 от 6 июня 2019 года