«Как 11-летний ребенок»: мэр Лондона отреагировал на оскорбительные высказывания Трампа Вчера, 07:11 Цей матеріал також доступний українською Sadiq Khan / Twitter Садик Хан Sadiq Khan / Twitter

Мэр Лондона Садик Хан отреагировал на оскорбительные твитты президента США Дональда Трампа, назвав их поведением 11-летнего ребенка, сообщает Politico.

Хан отметил, что он был на встречах, когда появились твитты, но когда ему рассказали, он не поверил, что они настоящие.



«Во-первых, я подумал, что это шутка, что такое сделал бы разве что 11-летний парень», — сказал он.

Мэр сказал, что он любит Америку и очень важно иметь хорошие отношения с «ближайшим союзником» Великобритании. Но он повторил свое мнение, что уровень государственного визита не подходит нынешнему президенту.

«Мы должны быть очень осторожными, создавая впечатление, что мы оправдываем некоторые из вещей, с которыми Трамп связан», — сказал Хан.

При этом он перечислил отделение детей-иммигрантов от родителей на границе с Мексикой, атаки на права ЛГБТ, выход США из Парижского климатического договора, снижение репродуктивных прав женщин.

«Если вы не можете быть честным и искренним с нашим лучшим другом, на самом деле это не наш лучший друг», — сказал Хан.

Напомним, ранее мэр Лондона Садик Хан заявил, что риторика президента США Дональда Трампа перед его визитом в Великобританию напоминает риторику «фашистов ХХ века».

В ответ Трамп назвал мэра Лондона жалким неудачником.

Глава Белого дома с понедельника, 3 июня, по среду, 5 июня, будет находиться в Великобритании с визитом по приглашению королевы Елизаветы II.