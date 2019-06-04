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Юнкер на встрече с Зеленским рассказал, почему не скучает по Порошенко

4 июня, 17:00
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Юнкер на встрече с Зеленским рассказал, почему не скучает по Порошенко - фото

REUTERS/Francois Lenoir

Зеленский встретился с Юнкером

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время встречи с главой государства Владимиром Зеленским, комментируя свои отношения с экс-президентом Петром Порошенко, заявил, что у него есть новый друг.

Об этом сообщает Европейская правда.

Отвечая на вопрос журналиста, не скучает ли он по экс-президенту Петру Порошенко, Юнкер сказал, что у него есть «новый друг».

«Новый друг лучше старого», — заявил в свою очередь Владимир Зеленский.

Ранее заместитель главы АП Константин Елисеев сообщил, что президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расплакался на последней для президента Петра Порошенко в качестве главы государства встрече в Брюсселе.

Напомним, что во вторник, 4 июня, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с двухдневным визитом.

Теги:   Владимир Зеленский Петр Порошенко Жан-Клод Юнкер

Спецтема   Зеленский — новый президент

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