Юнкер на встрече с Зеленским рассказал, почему не скучает по Порошенко 4 июня, 17:00 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Francois Lenoir Зеленский встретился с Юнкером REUTERS/Francois Lenoir

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время встречи с главой государства Владимиром Зеленским, комментируя свои отношения с экс-президентом Петром Порошенко, заявил, что у него есть новый друг.

Об этом сообщает Европейская правда.

Отвечая на вопрос журналиста, не скучает ли он по экс-президенту Петру Порошенко, Юнкер сказал, что у него есть «новый друг».

«Новый друг лучше старого», — заявил в свою очередь Владимир Зеленский.

Ранее заместитель главы АП Константин Елисеев сообщил, что президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расплакался на последней для президента Петра Порошенко в качестве главы государства встрече в Брюсселе.

Напомним, что во вторник, 4 июня, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с двухдневным визитом.