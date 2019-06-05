Добрый, теплый, нормальный дядька. 11 фактов о первом зарубежном визите Зеленского Вчера, 14:50 Сюжет Цей матеріал також доступний українською president.gov.ua Зеленский о Юнкере: Очень классная у нас была встреча president.gov.ua

4 июня Зеленский прибыл в Брюссель, где встретился с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером и президентом Польши Анджеем Дудой.



Приводим 11 фактов о первом зарубежном визите президента Украины.

1. Зеленский во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом заявил, что не собирается выступать на стороне бывших владельцев ПриватБанка и будет защищать только государство и граждан.

2. На встрече с Домбровскисом Зеленский впервые прокомментировал заявление олигарха Игоря Коломойского о том, что Украина должна взять пример с Греции и объявить дефолт. «Что касается дефолта — это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией», — сказал Зеленский. Он также заверил, что Украина будет придерживаться взятых на себя обязательств.

3. В Еврокомиссии назвали первую встречу Зеленского с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером «теплой» и заверили в неизменной поддержке украинских реформ и территориальной целостности Украины.

4. Отвечая на вопрос журналистов, не скучает ли он «по старому другу Порошенко», Юнкер ответил: «У меня есть новый друг», а Зеленский добавил: «Новый друг лучше старого».

5. На встрече Зеленского с Юнкером стороны подтвердили намерение провести саммит Украина-ЕС 8 июля в Киеве.

6. Комментируя встречу с Юнкером 5 июня, Зеленский сказал: «Шутили о таком мужском, что нельзя говорить. Очень классная у нас была встреча. Не знаю, можно ли так говорить, это недипломатично: добрый, теплый, нормальный дядька. Очень умный человек. Классный такой мужик. Он сказал, что Украина всегда может рассчитывать на его личную поддержку».

7. Зеленский принял приглашение Анджея Дуды приехать в Варшаву 1 сентября — на годовщину начала Второй мировой войны.

8. Зеленский назвал важным направлением взаимодействия с Польшей противодействие Северному потоку-2.

9. Зеленский заявил, что настроен «на восприятие процесса примирения и недопущения доминирования тематики сложных периодов истории украинско-польских отношений на повестке дня стратегического партнерства». Он отметил, что у Украины и Польши есть не только общее прошлое, но и общее европейское будущее.

10. СМИ сообщили, что, кроме официальных встреч, Зеленский также встретился за ужином со старшим советником и зятем президента США Джаредом Кушнером и премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.

11. Впечатлениями о первом зарубежном визите Зеленский поделился в прямом эфире 1+1. Интервью корреспонденту Радио Свобода он дал в брюссельском спортзале.