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Зеленский о Супрун: Слава Богу, у меня есть другой доктор

Сегодня, 16:36
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Зеленский о Супрун: Слава Богу, у меня есть другой доктор - фото

Gleb Garanich/Reuters

Зеленский высказал свое отношение к Супрун

Президент Украины Владимир Зеленский неоднозначно ответил на вопрос о своем отношении к и.о. министру здравоохранения Уляне Супрун.

«Супрун? ()Смеется — ред). Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете — да?» — сказал он в ответ на вопрос журналиста о персоналиях Кабмина в эфире 1+1.

Зеленский также добавил, что у его семьи есть другой врач.

«Ну, слава Богу, у меня есть другой доктор, у моей семьи», — резюмировал он.

Ранее в команде Зеленского заявили, что стране необходима медицинская реформа, но в нынешнем виде она пока устраивает не всех граждан.

После победы Зеленского на выборах Супрун заявила, что Минздрав готов встретиться с его командой, чтобы рассказать о ходе реформы.

Спустя месяц она рассказала, что готова представить результаты реформы системы здравоохранения, однако еще не было приглашения со стороны новоизбранного президента.

«Если будет приглашение. Его еще не было. Не заинтересовались тем, что мы делаем», — подчеркнула глава Минздрава.

Супрун выразила надежду, что Зеленский будет поддерживать положительные изменения в здравоохранении и помогать, чтобы они состоялись быстрее и качественнее.

Она также уточнила, что новая система здравоохранения будет работать и развиваться независимо от политических событий в стране.

Напомним, первый этап медицинской реформы стартовал 2 апреля 2018 года. Украинцы получили возможность подписать декларации с семейными врачами, терапевтами и педиатрами. Поликлиники начали получать финансирование по принципу «деньги ходят за пациентом».

На данный момент декларации подписали 27 млн украинцев, 70% из них довольны своим выбором.

В 2019 году Минздрав запускает второй этап медреформы. Планируют запустить финансирование программы Бесплатная диагностика. По направлению врача можно будет получить более 50 лечебных и диагностических процедур, которые оплатит Национальная служба здоровья по принципу Деньги за пациентом.

Минздрав также запустил реформу системы экстренной помощи, которая должна трансформироваться за ближайшие пять лет.

Теги:   Медицинская реформа Уляна Супрун Владимир Зеленский

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