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Минские переговоры: Вятрович прокомментировал предложение Кучмы «не стрелять в ответ»

Сегодня, 10:40
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Минские переговоры: Вятрович прокомментировал предложение Кучмы «не стрелять в ответ» - фото

Центр исследований Освободительного Движения/Facebook

Вятрович не разделяет мнение Кучмы насчет перемирия с РФ

Предложение представителя Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонида Кучмы прописать в соглашении о перемирии на Донбассе норму «не стрелять в ответ» подверглось резкой критике со стороны директора Украинского института нацпамяти Владимира Вятровича.

Свое отношение к подобной инициативе он выразил в посте, опубликованном на его странице в Facebook.

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«Не стреляют в ответ те, кого поставили к стенке», — говорится в нем.

Напомним, ранее вновь назначенный Владимиром Зеленским в качестве представителя Украины в ТКГ по Донбассу экс-президент Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о режиме тишины на Донбассе норму «не стрелять в ответ».

Теги:   Перемирие Донбасс Владимир Вятрович Леонид Кучма

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