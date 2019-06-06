Минские переговоры: Вятрович прокомментировал предложение Кучмы «не стрелять в ответ» Сегодня, 10:40 Цей матеріал також доступний українською Центр исследований Освободительного Движения/Facebook Вятрович не разделяет мнение Кучмы насчет перемирия с РФ Центр исследований Освободительного Движения/Facebook

Предложение представителя Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонида Кучмы прописать в соглашении о перемирии на Донбассе норму «не стрелять в ответ» подверглось резкой критике со стороны директора Украинского института нацпамяти Владимира Вятровича.

Свое отношение к подобной инициативе он выразил в посте, опубликованном на его странице в Facebook.

«Не стреляют в ответ те, кого поставили к стенке», — говорится в нем.

Напомним, ранее вновь назначенный Владимиром Зеленским в качестве представителя Украины в ТКГ по Донбассу экс-президент Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о режиме тишины на Донбассе норму «не стрелять в ответ».