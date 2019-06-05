Супрун отреагировала на заявления Зеленского Вчера, 16:55 Цей матеріал також доступний українською Ульяна Супрун / Facebook Ульяна Супрун / Facebook

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун расценила неоднозначную оценку ее работы президентом Владимиром Зеленским как «оскорбительную и непрофессиональную».

Она выразила надежду, что Зеленский изменит свое мнение о ней после личной встречи, передает Укринформ.

«У меня еще нет выводов, каковым является человеком или президентом Зеленский. Он работает недолго. Еще рано делать выводы. Я надеюсь, что он также не будет делать выводов, не поговорив со мной, не увидев, какова наша работа. И не будет называть меня именами оскорбительными и непрофессиональными», — сказала Супрун.

Напомним, что Владимир Зеленский, комментируя свое отношение к и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун, заявил: «Слава Богу, у меня есть другой врач».

Ранее в команде Зеленского заявили, что стране необходима медицинская реформа, но в нынешнем виде она пока устраивает не всех граждан.