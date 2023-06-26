Зоны отчуждения и распространения загрязнения. Что произойдет, если оккупанты все же совершат теракт на Запорожской АЭС — инфографика NV 26 июня, 10:33 Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия рассматривает сценарий террористического акта на оккупированной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила». 25 июня об этом еще раз предупредили руководитель ГУР Кирилл Буданов и президент Украины Владимир Зеленский.

По данным руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, россияне завершили подготовку к возможному теракту на ЗАЭС. Возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой. Зеленский проинформировал об этом партнеров Украины. «Рассказал об информации, которая есть у нас, у нашей разведки, о российском сценарии с минированием Запорожской АЭС, который для террористов, очевидно, утвержден», — заявил президент.



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NV в деталях объясняет, какая сейчас ситуация на ЗАЭС и что может случится в случае возможного теракта со стороны россиян.

Запорожская атомная электростанция имеет шесть реакторов, шесть реакторов, все они остановлены, ни один не работает в режиме генерации электроэнергии. На первом, втором и четвертом россияне разместили военную технику, оружие и боеприпасы. При этом блок № 5 находится в режиме горячего останова, а блоки с первого по четвертый, а также шестой — в режиме холодного останова.



Именно режим холодного останова минимизирует риск техногенной катастрофы в случае попадания ракеты или другой чрезвычайной ситуации. В таком режиме температура первого контура энергоблока уменьшается с 275 до 70 градусов. После этого энергоблоки, переведенные в «холодный» режим останова, в случае полного обесточивания могут выдержать значительно дольше, прежде чем произойдет катастрофа с расплавлением активной зоны реактора. В режиме горячего останова реактор тоже не работает, однако операторы могут быстро перевести его в активную фазу, то есть в генерацию энергии. В такой ситуации температура топлива высокая, давление в самом реакторе высокое, и его нужно постоянно охлаждать. Госинспекция ядерного регулирования Украины уже дважды распоряжалась перевести последний энергоблок № 5 в холодный останов, однако оккупанты пока не выполняют это требование.



Каждый реактор имеет герметичную оболочку-купол. Он должен частично защитить окружающую среду от выброса опасных веществ. К примеру, такой технологии не было на Чернобыльской АЭС, поэтому контейнмент дополнительно обеспечивает защиту ЗАЭС. Высота купола составляет около 60 метров, а толщина стен контейнмента — 1,2 метра.

Разрушение этой оболочки возможно зарядом взрывчати большой мощности или мощным взрывом реактора.

Однако, как пояснила в интервью Radio NV украинская ученая Елена Паренюк, старшая научная сотрудница Института проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины, кандидат биологических наук, взорвать реакторы или хранилища ядерного топлива на станции очень непросто, даже если их заминировать.

«Для того, чтобы взорвать то или другое, нужно очень много взрывчатки, огромное количество, потому что, например, контейнменты, которые защищают реакторы, могут выдерживать пять атмосфер. То есть это очень плотные и толстые здания из бетона, несколько метров в толщину. Теоретически они должны выдерживать определенные аварийные ситуации в реакторе. Поэтому взорвать реактор напрямую очень сложно. Это не значит, что невозможно, потому что это же русня, для нее все возможно, но это очень непросто», — отметила Паренюк.



Инфографика: NV

Если предположить, что российские оккупанты все-таки совершат теракт на Запорожской АЭС, в результате которого произойдет выброс радиации, то образуются две условные зоны загрязнения:

30 км — в ней могут оказаться 146 населенных пунктов ( 538 тыс. населения), среди них Энергодар, Большая Белозерка, Энергодар, Марганец, Никополь.

538 тыс. населения), среди них Энергодар, Большая Белозерка, Энергодар, Марганец, Никополь. 100 км — здесь могут оказаться 146 населенных пунктов 736 ( 2,7 млн населения): сюда попадают, в частности, Мелитополь и Запорожье

Эти зоны изображены двумя пунктирными кругами на схеме ниже. Однако следует учитывать, что радиационное облако после гипотетической аварии не распространяется равномерно по кругу от места взрыва. Распространение вредных веществ зависит от ветра после теоретической катастрофы.

Поэтому на карте ниже цветовой зоной показаны также условны границы распространения радиактивного загрязнения в течение суток после гипотетической аварии на ЗАЭС при северо-восточном ветре (использованы данные и расчеты источников NV).

Согласно этим данным, в зону немедленной эвакуации на пути распространения радиоактивного загрязнения могут попасть:

город Энергодар,



Васильковский район Запорожской области

Баштанский район Николаевской области

Бериславский и Каховский район Херсонской области

Инфографика: NV

22 июня президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия рассматривает теракт на ЗАЭС. РФ якобы все для этого уже подготовила.

20 июня руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что российские войска дополнительно заминировали Запорожскую АЭС, в частности, охладитель.



Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее говорил, что подрыв Каховской ГЭС угрожает работе ЗАЭС. По его словам, есть риск остаться без необходимого уровня воды для охлаждения реакторов уже через несколько недель. 15 июня он сказал, что ситуация на ЗАЭС «серьезная», но ее пытаются «стабилизировать».