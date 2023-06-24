Худший сценарий на ЗАЭС: может ли РФ взорвать реакторы станции — эксперт по безопасности АЭС 24 июня, 09:15 Российский военный на ЗАЭС во время визита миссии МАГАТЭ осенью 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россиянам, которые оккупируют Запорожскую АЭС, было бы чрезвычайно сложно взорвать реакторы или хранилища ядерного топлива на станции, однако полностью исключать такую угрозу нельзя.

Об этом в интервью Radio NV рассказала украинская ученая Елена Паренюк, старший научный сотрудник Института проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины, кандидат биологических наук.

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По ее словам, один из гипотетических сценариев катастрофы на ЗАЭС, которую может устроить Россия, заключается в заминировании реакторов или хранилища ядерного топлива станции. Однако реализовать такой план будет нелегко. «Для того, чтобы взорвать то или другое, нужно очень много взрывчатки, огромное количество, потому что, например, контейнеры, которые защищают реакторы, могут выдерживать пять атмосфер. То есть это очень плотные и толстые здания из бетона, несколько метров в толщину. Теоретически они должны выдерживать определенные аварийные ситуации в реакторе. Поэтому взорвать реактор напрямую очень сложно. Это не значит, что невозможно, потому что это же русня, для нее все возможно, но это очень непросто», — отметила Паренюк.

Аналогичное хранилище защищает отработанное ядерное топливо. «Там отработанные топливные таблетки хранятся на шести уровнях защиты, в бетонном хранилище, — пояснила специалист, — Но если поставить себе такую цель, то, в принципе, возможно нарушить целостность этих шести оболочек, и возможен выход радиации наружу».

Паренюк также напомнила, что другим сценарием рукотворной техногенной катастрофы на ЗАЭС может быть не подрыв, а расплавление активной зоны реактора при отсутствии необходимого охлаждения. Хотя сейчас пять из шести реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова, еще один до сих пор остановлен в «горячем» режиме. «Это такое состояние, когда операторы могут несколькими движениями перевести его в активную фазу, то есть в генерацию [энергии]. В такой ситуации температура топлива высокая, давление в самом реакторе высокое, и его нужно постоянно охлаждать. Если этого не делать, то может произойти расплавление активной зоны и взрыв. То есть фактически то же самое, чего мы боялись и ожидали в течение всего периода оккупации ЗАЭС», — пояснила Паренюк.

22 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина располагает информацией о подготовке российскими оккупантами теракта на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Ранее в ГУР Минобороны говорили, что оккупанты заминировали пруд-охладитель станции.