«План утвержден». Зеленский рассказал партнерам о минировании россиянами ЗАЭС 26 июня, 01:24 Россияне заминировали Запорожскую АЭС (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проинформировал партнеров о том, что оккупанты заминировали Запорожскую АЭС.

«Рассказал об информации, которая есть у нас, у нашей разведки, о российском сценарии с минированием Запорожской АЭС, который для террористов, очевидно, утвержден», — заявил президент.

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Глава государства отметил, что мир должен сделать необходимые шаги, чтобы не допустить ядерной катастрофы.

«Должны сделать все вместе в мире вполне конкретные шаги, чтобы не допустить каких-либо радиационных инцидентов», — заявил Зеленский.

25 июня руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ими Запорожской АЭС. Возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

20 июня Буданов заявил, что российские войска дополнительно заминировали Запорожскую АЭС, в частности, охладитель.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее говорил, что подрыв Каховской ГЭС угрожает работе ЗАЭС. По его словам, есть риск остаться без необходимого уровня воды для охлаждения реакторов уже через несколько недель. 15 июня он сказал, что ситуация на ЗАЭС «серьезная», но ее пытаются «стабилизировать».

В Энергоатоме сообщали, что, несмотря на подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами, ситуация вокруг Запорожской АЭС остается контролируемой, воды в пруду-охладителе достаточно для обеспечения потребностей станции.

Инфографика: NV