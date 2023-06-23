В Украине разворачивают штабы на случай теракта на Запорожской АЭС. Глава МВД дал инструкцию 23 июня, 09:59 Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Из-за возможного теракта России на Запорожской АЭС в Украине с сегодняшнего дня, 23 июня, развернули работу штабы. Там будут присутствовать медики, полиция, энергетики и представители ГСЧС.

Об этом глава МВД Игорь Клименко заявил в эфире телемарафона.

Он призвал сохранять спокойствие и придерживаться инструкций от органов власти.

«Что касается Запорожской АЭС. Тот радиоактивный фон, который, возможно, после каких-либо мероприятий будет в воздухе, будет сохраняться примерно одни сутки. На 80% мы уменьшим радиоактивный фон именно в течение суток», — подчеркнул Клименко.

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По его словам, если за это время не будет эвакуации, то власти будут четко давать указания и каждый гражданин должен выполнить следующие шаги:

закрыться в помещение;

выключить системы вентиляции: кондиционеры, обогреватели и т. д. ;

; уплотнить влажной тканью или скотчем все отверстия, которые есть в домах или квартирах;

без команды не выходить из укрытий;

если находитесь на улице, надеть респиратор или маску;

следить за информацией в СМИ.

В ближайшие дни планируют провести учения с перекрытием дорог и развертыванием санитарных блокпостов. Все оборудование для измерения радиации, которое есть у Украины, готово к использованию, говорит Клименко.

«Все граждане, которые захотят выехать с этой территории, будут обеспечены соответствующим транспортом», — сказал он, добавив, что речь идет о 200-километровой зоне вокруг ЗАЭС. По его расчетам, это около 500 тысяч граждан.

Накануне инструкцию опубликовал Минздрав, подчеркнув, что йодид калия токсичен для организма и не действует заранее и нужен только в случае аварии, которая уже произошла.



Фото: Минздрав

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».