«Будет медиатором между родными и властью». Жены и матери защитников Мариуполя объявили о создании организации Женщины из Стали 30 мая, 18:26 Цей матеріал також доступний українською Завод Азовсталь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Близкие защитников Мариуполя объявили о создании общественной организации, Совета жен и матерей защитников Украины Женщины из Стали, которая будет медиатором между родными украинских военнослужащих и властью.

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«Мы объявляем о создании Совета жен и матерей защитников Украины Женщины из Стали. Этот совет будет медиатором между родными и властью, будет мощной публичной силой и лучом света в сохранении человеческих ценностей», — сказала супруга бойца полка Азов Наталья Зарицкая во время брифинга.

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Она добавила, что существует «огромный пробел в коммуникациях», а также анонсировала создание Telegram-канала организации.

«Нам нужны алгоритмы, четкие действия, коммуникация и очерченные шаги. И уже определенные шаги сделаны», — сказала она.

Защитники Украины на заводе Азовсталь в Мариуполе держали оборону в полном окружении, там шли тяжелейшие бои. С начала полномасштабного вторжения России они уничтожили 6 тысяч оккупантов. Войска РФ наносили по Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используя авиацию, танки и тяжелую артиллерию.

Украинские власти сообщали, что эвакуация всех гражданских с Азовстали закончилась 7 мая. По данным Министерства обороны Великобритании, с завода Азовсталь в Мариуполе эвакуировали до 1700 защитников города. Украинские власти не комментируют эту информацию.

Заместительница министра обороны Анна Маляр 18 мая заявила, что операция по спасению защитников Мариуполя продолжается, но процесс очень чувствительный и любые публичные комментарии могут навредить.

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