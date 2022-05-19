Операция по спасению защитников Мариуполя продолжается, публичные комментарии могут навредить процессу — Минобороны 19 мая, 00:39 Цей матеріал також доступний українською Взрыв на заводе Азовсталь в Мариуполе, 11 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Заместительница министра обороны Анна Маляр объяснила, почему украинские власти не сообщают подробности операции по эвакуации защитников Мариуполя с Азовстали, и призвала не верить российской пропаганде.

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В эфире всеукраинского марафона Маляр подчеркнула, что Украина делает все возможное для спасения защитников и героев Украины, которые находились на Азовстали.



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"…Я понимаю, что все хотят знать хоть какую-то информацию, но идет операция спасения. Это первое. Во-вторых, продолжаются переговоры, потому что сама операция спасения состоит из нескольких сложных этапов. Этот процесс очень чувствителен. Любая информация, которую мы объявим публично, может навредить и самому процессу, и нашим защитникам", — сказала она.

Комментируя заявления российских пропагандистов, которые предлагают признать полк Азов «террористической организацией», Маляр отметила, что они направлены на внутреннего потребителя:



«В России есть свои политические процессы, есть свои политические группировки… Поэтому мы должны их воспринимать как политические заявления, направленные на пропагандистский эффект и пропагандистскую цель для внутреннего российского потребления. Сам переговорный процесс и операция по спасению продолжаются».

Вечером 17 мая агентство Reuters сообщило, что еще семь автобусов с защитниками Украины, эвакуированными с завода Азовсталь в Мариуполе, прибыли в оккупированную Еленовку Донецкой области. Украинские власти сообщили, что операция по эвакуации защитников Мариуполя продолжается, не уточняя подробности.



Процесс эвакуации с Азовстали продолжается, он очень сложный – Михаил Подоляк https://www.youtube.com/embed/yeR7k1jd5o0

Эвакуация с Азовстали

Ночью 17 мая заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что 53 тяжелораненых защитника Мариуполя доставили в медучреждение оккупированного Новоазовска для лечения, еще 211 были эвакуированы в оккупированную Еленовку через гуманитарный коридор. Позже они вернутся на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена.



В Генеральном штабе ВСУ сказали, что командиры подразделений, которые находятся на Азовстали, получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизни личного состава.



До этого в понедельник полк Азов опубликовал заявление, в котором сообщил, что защитники Мариуполя выполнили приказ и надеются на поддержку украинского народа.



По словам Анны Маляр, другой формулы спасения героев с Азовстали не было. Она подчеркнула, что операция по спасению защитников Мариуполя будет продолжаться, пока они не вернутся на подконтрольную Украине территорию. Вице-премьер Ирина Верещук сказала, что Украина обменяет 52 тяжелораненых военных с Азовстали, когда их состояние стабилизируется.



Министр обороны Алексей Резников заявил, что защитники Мариуполя выполнили приказ, сдержали группировку в 20 тысяч российских захватчиков и не пустили их в Запорожскую и дальше в Донецкую области. Он добавил, что после этого герои получили новый приказ — сохранить свои жизни.



Защитники Украины на заводе Азовсталь в Мариуполе держали оборону в полном окружении, там шли тяжелейшие бои. С начала полномасштабного вторжения России они уничтожили 6 тысяч оккупантов. Войска РФ наносят по Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используют авиацию, танки и тяжелую артиллерию.



На Азовстали оставались около тысячи украинских защитников, из которых 600 были ранены, 40 — в тяжелейшем состоянии. Они неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции) и сообщали, что у бойцов проблемы с пищей, водой, лекарствами, боеприпасами.



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