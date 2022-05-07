С Азовстали эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей — Верещук 7 мая, 19:14 Цей матеріал також доступний українською Из Азовстали удалось эвакуировать всех женщин, детей и пожилых людей, заявила Верещук (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что по состоянию на субботу, 7 мая, с окруженного завода Азовсталь эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей.

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«Приказ президента выполнен: все женщины, дети и пожилые люди с Азовстали эвакуированы. Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена», — заявила она.

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Накануне с завода Азовсталь в Мариуполе удалось эвакуировать 50 человек — детей, женщин и пожилых людей. Глава Офиса президента Андрей Ермак утром 6 мая заявил, что с территории комбината удалось вывезти около 500 гражданских. В тот же день оккупанты в Мариуполе обстреляли автомобиль, который должен был эвакуировать мирных украинцев с Азовстали. Трое военных погибли, шестеро получили ранения.

Штурм Азовстали продолжается. Войска РФ нанесли удары с тяжелой артиллерии, после чего бросили в бой танки и под их прикрытием приступили к высадке десанта. Россия не дает коридор защитникам Мариуполя, которые продолжают держать оборону на окруженном заводе. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших; защитники неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции).

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами уже более двух месяцев. Действия российских военных вызвали в Мариуполе масштабную гуманитарную катастрофу. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь. В результате там погибли более 20 тысяч жителей. После длительных переговоров и благодаря дипломатическим усилиям российская сторона 1 мая наконец-то открыла гуманитарный коридор с завода для гражданских. Эвакуация проходит при посредничестве ООН и Международного Комитета Красного креста.



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