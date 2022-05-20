С Азовстали вышло до 1700 украинских военных — Минобороны Британии 20 мая, 09:28 Цей матеріал також доступний українською По данным Минобороны Британии, с Азовстали вышло до 1700 украинских военных (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

По информации Министерства обороны Великобритании, с завода Азовсталь в Мариуполе вышло до 1700 украинских военных. Сколько бойцов остается на предприятии — неизвестно.

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Как отметили в ведомстве, Россия перебросит из Мариуполя оккупационные войска, чтобы усилить свою операцию на Донбассе.

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При этом благодаря упорному украинскому сопротивлению во время битвы за Мариуполь российские войска нуждаются в перевооружении и перегруппировке прежде, чем их можно снова использовать в бою. Этот процесс может быть долгим, если его вести по всем правилам, добавили в британском Минобороны.

При этом на российское командование оказывается давление, чтобы оно продемонстрировало явные успехи в выполнении поставленных задач. Это означает, что силы будут брошены в бой очень быстро, без надлежащей подготовки, и это повышает риск их дальнейшего перемалывания.



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