Оккупанты хотят снести Азовсталь, чтобы стереть любое напоминание о подвиге защитников Мариуполя — горсовет

18 мая, 15:00
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Горсовет Мариуполя сообщил, что оккупанты хотят снести Азовсталь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Горсовет Мариуполя сообщил, что оккупанты хотят снести Азовсталь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты хотят снести завод Азовсталь в Мариуполе.

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Об этом сообщили в горсовете Мариуполя и объяснили причины такого решения.

«У ВСУ скоро появятся силы для деоккупации Мариуполя. Россияне превентивно уничтожают важный для Украины промышленный комплекс», — говорится в сообщении.

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Также в горсовете отметили, что оккупанты «хотят стереть любое напоминание о героическом подвиге украинских военных».

https://www.youtube.com/embed/g181AY4317A

Кроме того, агрессоры не заинтересованы в восстановлении и развитии Мариуполя. Для них это лишь территория для крымского коридора.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Мариуполь Азовсталь Война России против Украины

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