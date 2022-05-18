Оккупанты хотят снести Азовсталь, чтобы стереть любое напоминание о подвиге защитников Мариуполя — горсовет
Горсовет Мариуполя сообщил, что оккупанты хотят снести Азовсталь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Российские оккупанты хотят снести завод Азовсталь в Мариуполе.
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Об этом сообщили в горсовете Мариуполя и объяснили причины такого решения.
«У ВСУ скоро появятся силы для деоккупации Мариуполя. Россияне превентивно уничтожают важный для Украины промышленный комплекс», — говорится в сообщении.
Также в горсовете отметили, что оккупанты «хотят стереть любое напоминание о героическом подвиге украинских военных».
Кроме того, агрессоры не заинтересованы в восстановлении и развитии Мариуполя. Для них это лишь территория для крымского коридора.
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