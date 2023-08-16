«Восстановление свободы судоходства». Зеленский прокомментировал проход первого гражданского судна по новому коридору в Босфор 16 августа, 21:32 Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что гражданское судно, которое вышло из Одессы в среду, 16 августа, направляется в пролив Босфор (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что гражданское судно прошло через новый украинский гуманитарный коридор, выйдя из Одесского порта, и направляется в Босфор.

Об этом глава государства написал в своем Twitter.

«Только что Украина сделала важный шаг к восстановлению свободы судоходства в Черном море. Первое гражданское судно прошло через новый украинский гуманитарный коридор, выйдя из Одесского порта. Сейчас оно направляется в Босфор», — сообщил Зеленский.

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По его словам, Украина официально уведомила Международную морскую организацию (IMO) о работе коридора, а та в очередной раз подтвердила суверенные права Украины на регулирование навигации и призвала Россию «прекратить угрозы и соблюдать международные конвенции».

«Море должно быть безопасным для всех. Это принципиально для Украины и наших партнеров. Свобода и безопасность мореплавания — фундаментальные принципы международных отношений», — резюмировал Зеленский.

В среду, 16 августа, вице-премьер-министр по вопросам восстановления Александр Кубраков сообщил, что впервые за месяц из порта Одессы вышел контейнеровоз JOSEPH SCHULTE под флагом Гонконга, который воспользовался временным коридором.

Во вторник, 15 августа, издание The Wall Street Journal сообщило, что США рассматривают различные варианты, как обеспечить экспорт зерна из Украины после срыва «зерновой сделки», в том числе «военный» для защиты судов.

Срыв зерновой сделки: что известно

17 июля в Кремле заявили о приостановлении действия «зерновой сделки», заключенной при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, которая позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия.



Также Россия объявила об отзыве «гарантий безопасности» судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы.



Украина предложила Турции и ООН продолжить работу «зернового коридора» без РФ, в Кремле в ответ разразились угрозами.

19 июля Россия заявила, что будет считать «военными целями» все морские суда, которые направляются в украинские порты.

Минобороны Украины в ответ предупредило, что будет считать все суда, которые направляются в российские порты в Черном море, а также в порты на временно оккупированных территориях, «перевозящими грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками».

Россия начала наносить массированные удары по портовой и зерновой инфраструктуре Украины, атакуя Одессу, Николаев и другие портовые города. В результате обстрелов разрушениям подверглась гражданская инфраструктура, есть погибшие мирные жители.



Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова «рассмотреть возможность» возвращения к «зерновой сделке», если условия страны-агрессора выполнят. Агрессор хочет вывести свое продовольствие на мировые рынки, а также, как пишет агентство Reuters, восстановить связь Россельхозбанка с международной платежной системой SWIFT.