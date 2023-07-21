Чего Россия хочет добиться прицельными ударами по портам Украины, уничтожающих зерно — анализ ISW 21 июля, 09:46 Россияне начали регулярно бить по украинским зерновым терминалам (Фото:REUTERS/Stringer)

Массированные удары по портовой и зерновой инфраструктуре Украины и угрозы эскалации в Черном море, вероятно, являются частью плана России использовать как рычаги влияния свой выход из зерновой инициативы и получить значительные уступки со стороны Запада.



Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 20 июля.

Аналитики напомнили об ультиматумах российского диктатора Владимира Путина. В частности, о якобы готовности вернуться к соглашению, если учтут и выполнят все требования Москвы. Он хочет, чтобы из-под санкций вывели поставки российского зерна и удобрений «на мировые рынки» и подключили банки к SWIFT.

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«Вероятно, Кремль рассматривает Черноморскую зерновую инициативу как один из немногих оставшихся у него рычагов влияния на Запад и вышел из соглашения, чтобы обеспечить эти уступки. Сейчас Кремль, похоже, пытается создать ощущение неотложности своего возвращения к инициативе, усиливая удары по украинской портовой и зерновой инфраструктуре, а также угрожая атаковать гражданские суда в Черном море», — говорится в отчете.

ISW рассказывает, что большинство урожая Украина собирает июле — августе, поэтому российские удары могут еще больше осложнить ее способность освободить место для нового. Аналитики пишут, что перебои с логистикой могут иметь дальнейшие последствия, «усиливая ощущение неотложности, которое Кремль надеется создать».

Также они предполагают, что свои угрозы атаковать суда в Черном море Кремль может считать «сдерживающим эффектом» на морскую активность в Черном море и создаст условия, напоминающие полную блокаду украинских портов в начале большой войны.

«Эта попытка добиться экономических уступок от Запада может подорвать международные усилия Кремля, поставив под угрозу поставки продовольствия в несколько стран, которые являются целевой аудиторией Кремля», — считают аналитики.

По их мнению, своими ударами Кремль, возможно, хочет создать условия для экспорта похищенного украинского зерна с оккупированных Россией территорий, «что может принести непропорционально большую выгоду российской экономике». ISW подытоживает, что такие атаки доказывают: Россия готова использовать военно-морские и средства высокоточного оружия для решения экономических проблем, а не для военных операций в Украине.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

Боевики ЧВК Вагнера учат белорусских военных современным тактическим приемам на Брестском полигоне. Террористы могут открыть еще одну базу под Гомелем, возле границы с Украиной.

Согласно сообщениям, группа Вагнера понесла 80% потерь, в Украине полностью уничтожили 28%.

Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки на линии Купянск — Сватово — Кременная, вокруг Бахмута и вдоль линии Авдеевка — Донецк и по состоянию на 20 июля продвинулись вперед на линии Купянск — Сватово — Кременная, пишет ISW.

Украинские войска продолжали ограниченные наступательные операции к востоку от Купянска, в районе Кременной, под Бахмутом и вдоль линии Авдеевка — Донецк и достигли успехов под Бахмутом. Также продолжаются наступательные операции под Угледаром, к югу от Орехова Запорожской области. 20 июля ВСУ достигли ограниченных успехов в западной части Донецкой, восточной и западной частях Запорожской областей.

Российские войска продолжали безрезультатно контратаковать украинские позиции на стыке этих двух регионов.