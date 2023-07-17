«Мы не боимся». Зеленский отреагировал на выход России из «зерновой сделки» 17 июля, 16:55 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется продолжить поставки зерна черноморским коридором без РФ.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, опубликовав часть интервью Зеленского африканским журналистам.

Зеленский подчеркнул, что у Украины не было никаких договоренностей с РФ по этому вопросу.

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«У нас было два соглашения: Украина, Турция, ООН; другое соглашение — Россия, Турция, ООН. Поэтому, когда Россия говорит, что она останавливает, она срывает свои договоренности с генсеком ООН Гуттеришем и с президентом Эрдоганом. Не с нами. У нас не было никаких договоренностей с ними», — заявил он.

Президент также добавил, что уже дал распоряжение МИД подготовить официальную реакцию для ООН и Турции.

«Я дал распоряжение нашему Министерству иностранных дел, после официального сигнала Российской Федерации, подготовить наши официальные сигналы Организации Объединенных Наций и Турции для того, чтобы они мне ответили как президенту Украины, что они готовы продолжать нашу инициативу», — отметил он.

Зеленский также подчеркнул, что все стороны, кроме РФ, готовы продолжать поставки зерна из Украины.

«Даже без РФ нужно делать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся. К нам обратились компании, являющиеся владельцами кораблей. Они сказали, что они готовы, если Украина отпустит, а Турция будет пропускать — все готовы продолжать поставки зерна», — подытожил он.

17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения после подрыва Крымского моста.

С 27 июня Россия не регистрировала ни одного нового корабля в рамках зерновой сделки, фактически остановив таким образом работу зернового коридора.

Инфографика: NV

В России неоднократно угрожали выйти из соглашения, заключенного при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года. Соглашение уже трижды продлевали — в ноябре 2022-го, и в марте и в мае 2023-го.

Перед очередным продолжением 17 июля в МИД РФ снова пригрозили этого не сделать.

В день истечения сроков действия сделку Кремль использовал удар по Крымскому мосту как предлог для выхода из соглашения.

14 июля представитель ООН заявил, что генсек Антониу Гутерриш ждет ответа от Владимира Путина относительно предложения продлить соглашение.

В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Путин согласился с необходимостью продлить зерновое соглашение. В Кремле это опровергли.

Черноморская зерновая инициатива, подписанная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор заработал 1 августа 2022 года.