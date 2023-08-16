Экспорт украинского зерна по Дунаю: в США не исключают «военные решения» — WSJ 16 августа, 01:38 Украинское зерно (Фото:REUTERS/Igor Tkachenko/File Photo)

США рассматривают разные варианты, как обеспечить экспорт зерна из Украины после срыва «зернового соглашения», в том числе «военный» для защиты кораблей, пишет The Wall Street Journal во вторник, 15 августа.

В материале сказано, что США обсуждают с Турцией, Украиной и ее соседями расширение альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна. План, который поддерживает Вашингтон, предусматривает, чтобы к октябрю Украина могла экспортировать 4 млн тонн зерна в месяц по Дунаю. Значительную часть зерна будут отправлять по реке и через Черное море в близлежащие румынские порты, а затем переправлять в другие пункты назначения. Как пишет WSJ, «хотя этот маршрут медленнее и дороже, он мог бы стать альтернативой Черноморскому коридору».



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Газета отмечает, что такой подход США показывает, что они вместе с Украиной и ее европейскими партнерами готовятся к сценарию, при котором страна-агрессор Россия не вернется к зерновому соглашению вовремя для экспорта украинского летнего и осеннего урожая.

«США рассматривают все потенциальные варианты, в том числе военные решения, для защиты судов, которые направляются в украинские порты на Дунае и из них, сказал представитель Вашингтона, но отказался конкретизировать эти варианты или сообщить, какие страны будут принимать в этом участие», — сказано в статье.

По словам американских чиновников, они обсуждают, как повысить эффективность дунайского маршрута, в частности, позволить проход более крупным судам, освободить место для их стоянки и так далее. Но глава Бюро USAID по делам Европы и Евразии Эрин Элизабет Макки ранее заявила, что эти усилия не заменят черноморские порты и являются «временной альтернативой». Дунайский маршрут остался единственным путем экспорта зерна через Черное море после срыва Россией зернового соглашения.

Срыв зернового соглашения: что известно

17 июля в Кремле заявили об остановке действия «зерновой сделки», заключенной при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, которая позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия.



Также Россия объявила об отзыве «гарантий безопасности» судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы.



Украина предложила Турции и ООН продолжить работу «зернового коридора» без РФ, в Кремле в ответ разразились угрозами.

19 июля Россия заявила, что будет считать «военными целями» все морские суда, которые направляются в украинские порты.

Минобороны Украины в ответ предупредило, что будет считать все суда, которые направляются в российские порты в Черном море, а также в порты на временно оккупированных территориях, «перевозящими грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками».



Россия начала наносить массированные удары по портовой и зерновой инфраструктуре Украины, атакуя Одессу, Николаев и другие портовые города. В результате обстрелов разрушениям подверглась гражданская инфраструктура, есть погибшие мирные жители.



Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова «рассмотреть возможность» возвращения к «зерновой сделке», если условия страны-агрессора выполнят. Агрессор хочет вывести свое продовольствие на мировые рынки, а также, как пишет агентство Reuters, восстановить связь Россельхозбанка с международной платежной системой SWIFT.



В начале августа стало известно, что глава кремлевского режима может приехать в Турцию после переговоров с Эрдоганом.



Поздно вечером 4 августа надводный дрон атаковал вблизи незаконно построенного оккупантами Крымского моста российский танкер Сиг, который транспортировал топливо для войск РФ.



Утром 4 августа ударный беспилотник нанес серьезные повреждения большому десантному кораблю страны-агрессора Оленегорский горняк возле порта Новороссийск в Краснодарском крае.

