Путин назвал «условия» возвращения России к «зерновой сделке» 19 июля, 22:54 Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Александр Казаков/REUTERS)

В среду, 19 июля, российский диктатор Владимир Путин заявил, что рассмотрит возможность возвращения к «зерновой сделке», если будут выполнены все его условия.

Об этом сообщают российские СМИ.

Путин утверждает, что Россия якобы «проявляла чудеса выдержки и толерантности, продолжая зерновую сделку».

По его словам, никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке стороны не выполняли и не собирались, а вместо этого лишь постоянно что-то «требовали от России». Путин солгал, что «Запад сделал все, чтобы пустить зерновое соглашение под откос, не пожалели на это сил».

Видео дня

Он также сказал, что «зерновая сделка» повлекла прямые убытки на сумму 1,2 миллиарда долларов для российских аграриев.

Российский диктатор утверждает, что Россия может заместить украинское зерно, как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, поскольку в РФ в этом году ожидается «рекордный урожай». Он отметил, что для России продолжение «зерновой сделки» в ее предыдущем виде не имеет никакого смысла.

«Вот почему мы выступили против дальнейшего его продления. Мы не против самого соглашения как такового. И мы рассмотрим возможность вернуться к нему, но при одном условии — если будут в полной мере учтены, а главное — реализованы — все без исключения принципы участия России в соглашении», — сказал Путин.

Путин озвучил условия, при которых он готов продлить «зерновую сделку»:

Вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки. Подключение банков к SWIFT. Прекращение «всех ограничений». Возобновление поставок запчастей для сельхозтехники. Решение вопроса с фрахтом и страхованием российских судов.

«Нам нужны не какие-то обещания или идеи, нам нужно выполнение этих условий», — добавил диктатор.

Кроме того, он хочет, чтобы была восстановлена работа аммиакопровода Тольятти-Одесса и были разблокированы «российские активы, связанные с сельским хозяйством».

«При выполнении всех этих условий мы немедленно в это соглашение вернемся», — заявил Путин.

17 июля Россия официально объявила о выходе из зерновой сделки, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста.

Вместе с этим Москва отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.



В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — совместно с Турцией и ООН.

Черноморская зерновая инициатива, подписанная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор заработал 1 августа 2022 года.