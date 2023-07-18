В Кремле ответили угрозами на возможность возобновления зернового соглашения без России 18 июля, 13:33 РФ официально вышла из зернового соглашения, Украина и партнеры в поисках вариантов (Фото:Umit Bektas/Reuters)

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков угрожает «рисками» в случае, если действие зернового соглашения продолжится без участия России.

Об этом он сказал во время общения с пропагандистами, пишет Интерфакс.

По его словам, «речь идет о зоне, которая непосредственно приближена к району боевых действий».

Видео дня

«Без соответствующих гарантий безопасности там возникают определенные риски. Если будет что-то оформляться без России, то эти риски должны учитываться», — отметил Песков.

Он добавил, что не знает, какие страны готовы взять на себя такие «риски».

«Здесь мы не можем сказать, насколько и какие страны готовы на себя эти риски брать», — сказал представитель Путина.

При этом он не пояснил, какие именно риски имеются ввиду.

Выход РФ из Черноморской зерновой сделки — что известно

В июле 2022 года Организация Объединенных Наций и Турция выступили при посредничестве Черноморской зерновой инициативы с Россией и Украиной, чтобы помочь смягчить глобальный продовольственный кризис, который усугубился вторжением Москвы и блокадой украинских портов.

Это позволило разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор заработал 1 августа 2022 года.

Россия неоднократно прекращала свое участие в зерновой сделке, в том числе и 29 октября, когда аргументировала свой выход «взрывами» в Севастопольской бухте, в которых обвинила Украину и Британию.

С 27 июня Россия не регистрировала ни одного нового корабля в рамках зерновой сделки, фактически остановив таким образом работу зернового коридора.

Перед очередным продлением 17 июля в МИД РФ снова пригрозили этого не сделать.

В день окончания сроков действия соглашения Кремль использовал удар по Крымскому мосту как повод для выхода из соглашения.

РФ объявила, что официально выходит из зернового соглашения.

Мировое сообщество осудило такие действия Москвы, а госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение «бессовестным».

Президент Украины Владимир Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — совместно с Турцией и ООН.

