Четыре категории военных. Кого в первую очередь коснется отмена выплат 30 тысяч гривен 9 февраля, 13:50 Выплаты военным во время войны — кого коснется отмена доплат 30 тысяч гривен (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Как 31 января сообщили в Министерстве обороны Украины, постановлением Кабинета Министров Украины с 1 февраля украинским военным отменили доплаты к зарплате, если они не находятся на передовой или на боевой задаче, подтвержденной приказом. Соответственно, министр обороны Алексей Резников объяснил, что военным, которые получали 13 тысяч зарплаты, хоть отменили доплату, но должны поднять выплату до 20 тысяч гривен.

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Юрист представитель Хельсинкского союза по правам человека адвокат Роман Лихачев объяснил NV, кого затронула отмена выплаты 30 тысяч и кому они теперь выплачиваются.

Он отметил, что остались выплаты 100 тысяч гривен военным, но уменьшено число лиц, которые их теперь могут получать.

«Более того, в дальнейшем Генштаб определил принцип географии для определения того, где идут эти боевые действия. То есть, приняли соответствующий приказ и были более четко определены места, которые считаются зонами проведения боевых действий. Основные вопросы касаются выплаты 30 тысяч грн», — подчеркнул он.

Кто получает выплаты 30 тысяч гривен

«Если раньше их выплачивали всем военнослужащим, в том числе и курсантам, например, то есть всем находящимся в тылу. Это достаточно существенная прибавка. Теперь это изменено, и фактически такие выплаты производятся тем, кто выполняет согласно боевым приказам боевые задания в составе действующих группировок войск сил обороны.

«Простыми словами, доплаты 30 тысяч грн оставили военнослужащим, которые непосредственно в зоне боевых действий, но, скажем, не на первой линии разграничения», ― говорит юрист.

Кому не предусмотрены вознаграждения

На период обучения за границей выплата дополнительного вознаграждения военнослужащим не предусмотрена, даже 30 тысяч гривен.

Курсанты, которые учатся в Украине, не будут получать дополнительные выплаты, если они не задействованы в выполнении боевого задания или распоряжения.

Военнослужащие, которые несут службу не в зоне боевых действий и не имеют приказа о боевом задании, не получают 30 тысяч.

Не предусмотрено вознаграждение для ИТ-войск.

«Решение уже работает, теперь по-новому будет все начисляться. Но говорили о том, что будут также при этом увеличивать сами должностные оклады. Но соответствующие документы в свободном доступе я пока не видел», ― добавил эксперт.

Военные, повысившие зарплату до 20 тысяч гривен с доплатой 30 тысяч гривен будут получать 50 тысяч гривен.

«При этом появилось понятие выплаты 50 тысяч грн тем, кто выполняет боевые задания в составе, как правило, военного управления, штаба — это те, кто осуществляет оперативное управление подразделениями. Перечень этих органов будет определен главнокомандующим ВСУ или начальником Генштаба», — объясняет Роман Лихачев.