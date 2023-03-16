Весенняя мобилизация ВПЛ. В какой ТЦК должен прийти переселенец, кто может вручить повестку и какая отсрочка в ВПЛ 16 марта, 13:35 Мобилизация в Украине — когда ВПЛ становиться на учет, где можно издавать повестки и когда наступает отсрочка (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

В Украине военное положение и мобилизация продлены до 20 мая. Повестки выдают всем военнообязанным мужчинам на улице и в публичных местах. Рассказываем, призывают ли переселенцев и в какой ТЦК нужно идти за полученной повесткой.

В Украине постановлением КМУ № 1487 от 30 декабря 2022 установлен новый Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Он регулирует взятие на учет и обязанности вынужденно перемещенных лиц по военному учету, взятию и снятию с него.

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Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации регулирует порядок призыва граждан Украины, отсрочку и обязанности при общей мобилизации. Законодательно в Украине не определено место выдачи повесток, и, как подтвердил Омбудсмен Дмитрий Лубинец, повестки уполномоченные лица могут выдавать где угодно.

Военный учет ВПЛ по новому месту жительства ― документы

Общие правила военного учета касаются также мужчин ВПЛ – после смены места жительства они в течение недели должны явиться в ТЦК по месту нового жительства и стать на военный учет.

По статье 21 Порядка, взятие граждан, прибывших с временно оккупированных территорий Украины, на персонально-первичный и персональный военный учет осуществляется после взятия таких лиц на учет ВПЛ и на военный учет в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Для этого требуются документы:

Заявление;

Паспорт гражданина Украины;

Военный билет или временное удостоверение военнообязанного;

Для лиц уволенных в запас: учетно-послужная карточка, предписание воинской части;

Для уволенных по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам - свидетельство о болезни и другие документы, подтверждающие законность досрочного увольнения;

Решение военно-врачебных комиссий о пригодности по состоянию здоровья для прохождения военной службы в мирное или военное время ( при наличии).

При изменении места регистрации или проживания во время войны может случиться, что теряются личные и/или военно-учетные документы. Неприбытие в ТЦК все равно определяется как нарушение закона в таких случаях. Поэтому необходимо обратиться в центр комплектования и предоставить данные о регистрации как ВПЛ.

Взятие на учет не означает вручение повестки и тем более немедленную отправку на фронт, нарушение правил военного учета чревато административным наказанием, а уклонение от военного учета – уголовной ответственностью.

Кто может издавать повестки ВПЛ в 2023 году

В соответствии с пунктом 56 Положения уведомления граждан о призыве на срочную военную службу и их прибытие на призывные участки осуществляется по распоряжениям руководителей районных ТЦК.

Вручение повесток осуществляют уполномоченные на это лица:

представители органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от подчинения и формы собственности;

представители учебных заведений;

должностные лица районного ( городского) ТЦК.

Для этого у них должно быть соответствующее распоряжение руководителя ТЦК по указанным фамилиям лиц или распоряжение руководителя ТЦК для руководства компании, учреждения, организации.

«Выдача повесток во время военного положения должна производиться в соответствии с законодательством Украины, производиться с соблюдением прав и свобод граждан, обеспечивая их защиту от незаконного вмешательства в личную жизнь и неприкосновенность», ― отмечает Лубинец.

В то же время гражданин имеет право узнать, кто выдает повестку и проверить удостоверение должностного лица.

«Перед тем, как принять повестку, следует внимательно пересмотреть как удостоверение, так и саму повестку, проверить правильность заполнения документов. Не стоит волноваться, стесняйтесь ли это делать», ― подчеркивается в сообщении.

У работников ТЦК должны быть служебные удостоверения или подтверждающие их работу в районном или городском или областном ТЦК и дают право на вручение повесток.

Можно ли вручать повестку ВПЛ во время проверки места жительства

В Порядке предоставления помощи на жительство внутри перемещенным лицам, утвержденном постановлением КМУ № 332, указано, что проверка места жительства ВПЛ выборочная проверка проводится по решению руководителя (заместителя руководителя) территориального органа Нацсоцслужбы согласно сформированных с использованием Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лиц списков, предоставленных Нацсоцслужбой ее территориальным органам.

Законом не запрещено вручение повесток по месту жительства должностными лицами ТЦК или Нацсоцслужбы, если у них есть соответствующее распоряжение руководителя ТЦК, где указаны фамилии этих лиц, а также, если они могут предъявить служебные удостоверения.

Мобилизация ВПЛ – кто имеет отсрочку в 2023 году

Вынужденно перемещенные лица по Закону о мобилизационной подготовке и мобилизации исполняют обязанность и имеют права как граждане Украины, распространяются права на отсрочку от мобилизации по статье 23 Закона. Право на отсрочку имеют:

По состоянию здоровья:

признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев ( с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);

с последующим прохождением военно-врачебной комиссии); мужчины и женщины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми болезнями, полный перечень которых есть в законе;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

заняты постоянным уходом за больной женой ( мужем), ребенком, а также родителями своими или жены ( мужчины), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

мужем), ребенком, а также родителями своими или жены мужчины), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе; имеющие жену ( супруга) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены ( мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

супруга) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы; опекуны лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

Не призывают лиц с инвалидностью I, II, III групп, больных тяжелыми инфекционными заболеваниями, венерическими заболеваниями, с серьезными физическими недостатками, тяжелыми болезнями слуха и зрения. Лица по инвалидности ІІІ группы могут быть мобилизованы добровольно и проходить службу по месту жительства.

По профессиональной деятельности:

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

работники органов военного управления ( органов управления), воинских частей ( подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины;

органов управления), воинских частей подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины; другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

Для получения образования, преподавания или занятия наукой:

соискатели профессиональной ( профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования;

профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования; научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники профессиональных заведений ( профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в высшем или профессиональном высшем образовании, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального ( профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Забронированные от мобилизации работники:

забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;

По семейным обстоятельствам:

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет;

детей) в возрасте до 18 лет; женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка ( детей) и мужчины ( жену), который ( которая) проходит военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе;

детей) и мужчины жену), который которая) проходит военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе; беременные женщины;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники ( муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной ( полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения. В эту категорию входят близкие таких людей:

военнослужащих или работников образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения;

работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения антитеррористической операции и погибли или пропали без вести при обеспечении проведения антитеррористической операции непосредственно в районах и в период ее проведения;

лиц, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения в составе добровольческих формирований, созданных или самоорганизовавшихся для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, условия, что в дальнейшем такие добровольческие формирования были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов;

лиц, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах ее проведения в составе добровольческих формирований, созданных или самоорганизовавшихся для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, но в дальнейшем такие добровольческие формирование не были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов, и выполняли задачи антитеррористической операции во взаимодействии с образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранительными органами.

Не подлежат призыву на военную службу во время частичной мобилизации в течение шести месяцев со дня увольнения с военной службы военнообязанные из числа граждан, которые проходили военную службу по призыву во время мобилизации и были уволены со службы в запас ( кроме военнослужащих, зачисленных на службу в военном оперативном резерве первой очереди). Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию.