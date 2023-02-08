Сложные вопросы на 30 тыс. грн от ВСУ. Почему снятие доплат военным — это сомнительная идея, объясняет адвокат 8 февраля, 14:34 Эксклюзив NV Украинские военные на своих позициях недалеко от линии фронта в Донецкой области в начале февраля (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Кому из военных перестанут доплачивать по 30 тыс. грн, и почему даже бойцы с ранениями не всегда получают полагающиеся им 100 тыс., NV рассказал представитель Хельсинского союза по правам человека.



С 1 февраля в Украине изменили порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим. И если доплаты в 100 тыс. грн в месяц для непосредственных участников боевых действий оставили, то 30 тыс., которые раньше платили всем в ВСУ, оставили только тем, кто служит на второй-третей линиях фронта, а не где-то в глубоком тылу.

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Какие проблемы из-за этого возникнут у разных категорий военнослужащих, и почему даже 100-тысячные доплаты не всегда доходят до адресатов, — об этом NV поговорил с Романом Лихачевым, адвокатом приемной Украинского Хельсинкского союза по правам человека.

Что известно об изменениях по выплатам военным? Каких категорий они коснутся прежде всего?

Фактически так называемые 100 тыс. грн боевых останутся тем, кто принимает непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают мероприятия по нацбезопасности и обороне, находясь непосредственно в районах ведения боевых действий. Но при этом уменьшено количество военнослужащих, получающих эту выплату. Более того, в дальнейшем Генштаб определил принцип географии для определения того, где идут эти боевые действия. То есть, приняли соответствующий приказ и были более четко определены места, которые считаются зонами проведения боевых действий.

При этом появилось понятие выплаты 50 тыс. грн тем, кто выполняет боевые задания в составе, как правило, военного управления, штаба — это те, кто осуществляет оперативное управление подразделениями. Перечень этих органов будет определен главнокомандующим ВСУ или начальником Генштаба.

Основные вопросы касаются выплаты 30 тыс. грн.

