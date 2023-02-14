Доплаты военным и правоохранителям: как изменился список зон боевых действий в Украине
Сокращение выплат военным — как изменился список зон боевых действий в Украине 2023 (Фото:Генштаб ВСУ Facebook)
Военные ВСУ получают выплаты 100 тысяч за участие в боевых действиях на передовой. Рассказываем, кто определяет список зон боевых действий и как она изменилась в феврале.
С 1 февраля военные ВСУ получают доплату 30 тысяч и 100 тысяч гривен по новым правилам. В частности, за выполнение боевых заданий они могут получать до 30 тысяч гривен пропорционально дню месяца, а 100 тысяч гривен за участие в зонах боевых действий.
BBC News Украина сообщает, что зоны районы военных (боевых действий) определяет главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный своим приказом. Копия такого приказа попала журналистам. Такой приказ также получают офицеры – на его основе затем определяют военных, которым выплачивают доплаты до 30 тысяч и до 100 тысяч гривен.
В частности, именно по приказу Залужного производится выплата за январь в феврале 2023 года.
Зоны боевых от в Украине 2023
Приведены не все действительные районы боевых действий, однако, по данным журналистов, указанные районы есть в приказе Залужного.
Среди районов, которые сейчас считаются зонами боевых действий территориальные общины на территории:
- Сватовой и Кременной ( Луганская область),
- Лимана,
- Бахмута,
- Горловки,
- Угледара,
- Авдеевки ( Донецкая область),
- Васильевки,
- Энергодара,
- Гуляйполя,
- Орехова и Пологов ( Запорожская область).
Также, в приказе Залужного определены несколько районов Харьковской и Херсонской областей.
Так, зоной боевых действий на Харьковщине отмечено:
- район сел Двухлетняя и Петропавловка возле Купянска,
Зона боевых действий в Херсонской области исключительно левобережные территории:
- возле Новой Каховки,
- возле Голой Пристани,
- возле Олешек.
Однако Россия ежедневно наносит удары и проводит атаки на Херсон. Также почти ежедневно армия РФ наносит артиллерийские удары по украинским позициям на правобережье Херсонщины. Такая же ситуация в городах Харьковской области, которые ближе к границе, но их нет в списке зон боевых действий.