«Мы говорим о терроризме». Главный санитарный врач Украины назвал худший вариант развития событий на ЗАЭС 13 июля, 13:15 Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Худшим вариантом развития событий на ЗАЭС является вывод энергоблока на мощность, а затем совершение теракта на уже работающем реакторе, заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

«Надо рассматривать все возможные сценарии аварийной ситуации, поскольку мы говорим о терроризме. И худшим вариантом развития событий является вывод энергоблока на мощность, а затем совершение теракта на уже работающем реакторе. Тогда действительно может произойти выброс радиоактивного йода», — сказал он в интервью Укринформу.

Видео дня

По его словам, несмотря на то, какие конкретно будут изотопы в пределах вероятного выброса, они будут приводить к, по-сути, суммарному облучению определенной численности населения, которое будет находиться в зоне поражения.

«Среднестатистическая зона поражения варьируется от 30 до 50 километров вокруг атомных электростанций. Такое расстояние зависит от мощности атомных станций. Относительно ЗАЭС речь идет о 50-километровой зоне, поскольку это одна из самых мощных атомных станций. Поэтому мы рассчитываем, что уровень загрязнения на этой территории может быть таким, что скорее всего будет необходима эвакуация, если сам этот выброс и авария будут максимально возможного уровня», — сказал он.

Кузин добавил, что более детальные прогнозы можно предоставлять тогда, когда будет подробная информация о фактической чрезвычайной ситуации, которая уже случилась.

Угроза подрыва ЗАЭС — что известно

Запорожская АЭС была захвачена российскими оккупантами в марте 2022 года. С тех пор захватчики постоянно вмешиваются в работу украинских специалистов, находящихся на станции. Оккупанты постоянно подвергают персонал станции запугиваниям, прибегают к похищениям и заставляют подписывать контракты с Росатомом.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.

6 июля Буданов отметил, что Украина смогла публичными и непубличными действиями уменьшить угрозу на ЗАЭС. Руководитель ГУР МО убежден, что угрозы на ЗАЭС будут постоянными, пока россияне не покинут ядерный объект.