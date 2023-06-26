Политические игры вокруг ЗАЭС. Что происходит перед лицом угрозы ядерной катастрофы 26 июня, 12:32

Структуры ООН демонстрируют скорбную бездушность и акцентируют внимание на зерновой сделке. Но если катастрофа на ЗАЕС произойдет — о зерне из Украины придется забыть на века

Слабая реакция мирового сообщества на подрыв плотины Каховской ГЭС, самой масштабной техногенной катастрофы в Европе за последние десятилетия с долговременными экологическими последствиями, должна была бы активизировать информационную политику нашей власти, в частности, на дипломатическом уровне и в международных организациях. Этого, к сожалению, не произошло.

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Исчезновение Каховского водохранилища, из которого вода поставлялась для охлаждения реакторов и бассейнов выдержки отработанного ядерного топлива ЗАЭС, увеличило риски развития тяжелых аварий на АЭС с радиационными последствиями.

Ярким примером скорбной бездушности мира стало заседание Совета Безопасности ООН 23 июня 2023 года. Заместитель генсекретаря ООН Розмари Дикарло выступила с докладом, в котором акцент был сделан:

— На жертвах среди гражданского населения (на сегодняшний день Управление Верховного комиссара по правам человека зарегистрировало 24 862 жертвы среди гражданского населения).

— Подрыве Каховской ГЭС (подчеркивалось, что ООН и гуманитарные партнеры не смогли получить доступ к людям, дабы помочь пострадавшим на оккупированной части Херсонской области). «Мы призываем российские власти действовать в соответствии со своими обязательствами в рамках международного гуманитарного права и обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ ко всем районам, где требуется помощь», — добавила она.

— Черноморской зерновой инициативе. «Мы настоятельно призываем устранить все препятствия и обеспечить продолжение действия этого соглашения», — призвала она.

Глава МАГАТЭ не заметил минирования бассейна-охладителя. Потому что мины на дне

— Ядерном оружии и региональных последствиях войны. «Объявленное размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси, например, и сопровождающая его риторика еще больше усилили региональную напряженность. Мы призываем все стороны вести себя ответственно согласно международным обязательствам», — сказала Дикарло.

Посол Украины при ООН Сергей Кислица встревожен в связи с тем, что, «по данным разведки, Россия рассматривает сценарий теракта на Запорожской АЭС с утечкой радиации».

«Взрыв плотины четко дал понять, что Россия готова применить тактику выжженной земли в ответ на ухудшение военной ситуации на захваченных землях, которые они смогут удержать», — сказал он. Кислица призвал международное сообщество серьезно отнестись к угрозе ядерного террора и усилить давление на Российскую Федерацию для предотвращения подобного развития событий. Он, в частности, предложил ввести усиленные ограничительные меры в отношении российской атомной промышленности и военно-промышленного комплекса. «Мы также ожидаем объективной оценки преступных действий России со стороны Генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси», — сказал Кислица.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, со своей стороны, назвал утверждения украинской стороны о том, что Россия заминировала ЗАЭС и готовится ее к подрыву «параноидальными». По словам Небензи, миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси, которая недавно посетила станцию, могла убедиться «в их абсурдности». Обратите внимание, как аргумент — использует высказывания Гросси, который не заметил минирования пруда-охладителя (потому что мины на дне)! Но не упоминает сообщения МАГАТЭ о заминировании вокруг ЗАЭС и площадку ЗАЭС!

В выступлениях представителей государств об увеличении вероятности техногенной катастрофы на ЗАЭС упомянули без акцентуации Швейцария, Мальта, Бразилия, Гана. Остальные представители государств концентрировались в выступлениях, прежде всего, на продовольственной безопасности мира и Черноморской зерновой инициативе и жертвах войны, особенно детях.

В то же время еще до начала заседания СБ ООН МАГАТЭ, на официальном сайте опубликовало еженедельный отчет о событиях на ЗАЭС. В нем, в частности, было признано о минировании территории вокруг ЗАЭС и площадки ЗАЭС. «МАГАТЭ известно о сообщении о минировании возле бассейна-охладителя. Во время визита генерального директора мин на месте обнаружено не было (понятное дело, не было обнаружено, потому что мины на дне пруда — авт.). Однако МАГАТЭ известно о предварительном размещении мин за пределами периметра АЭС, о чем агентство сообщало ранее, а также в определенных местах внутри, которые, как пояснил персонал службы безопасности, были установлены в оборонительных целях. «Наша оценка этих конкретных мест размещения заключалась в том, что хотя наличие какого-либо взрывного устройства не соответствует стандартам безопасности, основные функции безопасности объекта не испытывают существенного влияния. Мы следим за этой проблемой с ососбым вниманием», — сказал генеральный директор МАГАТЭ Гросси.

Оцените формулировку: «хотя наличие какого-либо взрывного устройства не соответствует стандартам безопасности, основные функции безопасности объекта не испытывают существенного влияния» и еще: «размещение мин внутри были с оборонительной целью». То есть ядерный террорист размещает мины вблизи систем, важных для безопасности АЭС с «оборонительной целью». От кого же это он обороняется?! От персонала ЗАЭС? И МАГАТЭ пишет при этом, что функции безопасности не подвергаются «существенному влиянию». Это что-то новое в стандартах ядерной и радиационной безопасности МАГАТЭ, и, безусловно, заслуживает «шнобелевской премии».

Такие высказывания ярко свидетельствуют о том, что Гросси толерантно относится к ядерным террористам из России на ЗАЭС. Фото его в объятиях Рената Карчаа (в российских государственных СМИ Карчаа называют «экспертом-атомщиком» и советником главы Росатома — NV) и теплые слова в адрес главного пиарщика террористов при прощании по окончании миссии, его высказывания во время брифинга на ЗАЭС по результатам визита являются документальными подтверждениями игры главы международной организации в пользу оккупантов. Далее в тексте Гросси призывает все стороны придерживаться основных принципов МАГАТЭ, направленных на предотвращение ядерной аварии.

Отмечу, что постпредство Украины при МАГАТЭ молчит последнее время, в отличие от РФ, которая по три вербальных ноты в день регистрирует по ситуации на ЗАЭС и таким образом распространяет среди государств-членов свои нарративы. Это свидетельствует о том, что и НАЭК Энергоатом, и Госатомрегулирования не видят на ЗАЭС никаких проблем в поведении ядерных террористов и не пишут соответствующих писем в МИД. Например, пауза между украинскими нотами длилась с 6 по 23 июня 2023 года.

Государства, которые обеспокоены продовольственной безопасностью и реализацией Черноморской зерновой инициативой должны понимать, что если Россия реализует теракт на ЗАЭС с радиационными последствиями, то большое количество сельскохозяйственных земель в Украине, России и соседних стран могут стать непригодными для выращивания сельхозпродукции на века. Надо этим государствам четко разделять причины и последствия, но этого, почему-то, не происходит. Превентивные меры консолидированного давления на государство-террористку надо применять незамедлительно. А если Россия реализует свой теракт, уже будет поздно давить на нее. О том, что подготовка к теракту завершена, также сообщил руководитель ГУР МО Кирилл Буданов.

Беспомощность структур ООН перед наглым государством-террористом в течение 500 дней полномасштабной войны очевидна. Без сомнения, они нуждаются в роспуске, как Лига наций в свое время, и полном переформатировании, чтобы Россия не получила в них ни малейшего права голоса и стала изгоем.

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