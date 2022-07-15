Двум капитанам судов РФ сообщили о подозрении за вывоз краденного украинского зерна 15 июля, 13:42 Россия вывозит краденное украинское зерно (Фото:Yoruk Isik/Reuters)

Офис генпрокурора Украины сообщил о подозрении двум капитанам судов РФ, которые перевозили краденное украинское зерно.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram, дело открыто по факту нарушения порядка въезда и выезда с временно оккупированной территории полуострова Крым при перевозке награбленного оккупантами украинского зерна (ч. 2 ст. К33−33−1) УК Украины.

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По данным следствия, капитаны судов Матрос Позинич и Михаил Ненашев под флагами РФ осуществляли систематические незаконные меры и выходы из закрытого Севастопольского морского торгового порта.

Подозреваемые обеспечивали загрузку судов зерном, которым представители государства-агрессора незаконно завладели на оккупированных территориях Украины и перевозят его в третьи страны.

Осознавая противоправность своих действий, капитаны судов периодически выключали Автоматическую идентификационную систему AIS и вносили в нее фиктивные сведения о курсе судов как в порты РФ, а не в закрытые морские порты временно оккупированного Крыма.

Страна-агрессор Россия намеренно блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует вывозу по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам и железнодорожной инфраструктуре.

Кремль стремится спровоцировать голод в африканских странах, который приведет к волне миграции в Европу, надеясь оказать таким образом давление на ЕС.

Кремлевские чиновники требовали снять с РФ санкции, введенные за войну в Украине, в обмен на разблокировку украинских портов. США не будут отменять санкции против РФ в обмен на зерно, сообщало Politico.

4 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина ведет переговоры с Турцией и ООН по его экспорту.

1 июля Украина попросила Турцию принять срочные меры из-за прибытия в порт Караса корабля Zhibek Zholy с украденным украинским зерном, вывезенным из захваченного Бердянска. 7 июля Анкара отпустила судно с краденным зерном. В МИД Украины приглашен посол Турции в Киеве.



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