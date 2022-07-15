Двум капитанам судов РФ сообщили о подозрении за вывоз краденного украинского зерна

15 июля, 13:42
Россия вывозит краденное украинское зерно (Фото:Yoruk Isik/Reuters)

Россия вывозит краденное украинское зерно (Фото:Yoruk Isik/Reuters)

Офис генпрокурора Украины сообщил о подозрении двум капитанам судов РФ, которые перевозили краденное украинское зерно.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram, дело открыто по факту нарушения порядка въезда и выезда с временно оккупированной территории полуострова Крым при перевозке награбленного оккупантами украинского зерна (ч. 2 ст. К33−33−1) УК Украины.

Видео дня

По данным следствия, капитаны судов Матрос Позинич и Михаил Ненашев под флагами РФ осуществляли систематические незаконные меры и выходы из закрытого Севастопольского морского торгового порта.

Читайте также:
Украдено и уничтожено. KSE подсчитала потери сельского хозяйства Украины из-за вторжения — счет идет на миллиарды долларов

Подозреваемые обеспечивали загрузку судов зерном, которым представители государства-агрессора незаконно завладели на оккупированных территориях Украины и перевозят его в третьи страны.

Осознавая противоправность своих действий, капитаны судов периодически выключали Автоматическую идентификационную систему AIS и вносили в нее фиктивные сведения о курсе судов как в порты РФ, а не в закрытые морские порты временно оккупированного Крыма.

Страна-агрессор Россия намеренно блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует вывозу по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам и железнодорожной инфраструктуре.

Читайте также:
Владимир Огрызко
Владимир Огрызко
Путин и украинское зерно. Дополнительный аргумент Украины для Запада

Кремль стремится спровоцировать голод в африканских странах, который приведет к волне миграции в Европу, надеясь оказать таким образом давление на ЕС.

Кремлевские чиновники требовали снять с РФ санкции, введенные за войну в Украине, в обмен на разблокировку украинских портов. США не будут отменять санкции против РФ в обмен на зерно, сообщало Politico.

4 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина ведет переговоры с Турцией и ООН по его экспорту.

1 июля Украина попросила Турцию принять срочные меры из-за прибытия в порт Караса корабля Zhibek Zholy с украденным украинским зерном, вывезенным из захваченного Бердянска. 7 июля Анкара отпустила судно с краденным зерном. В МИД Украины приглашен посол Турции в Киеве.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Зерно Офис генерального прокурора Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Журналист газеты Toronto Star Рик Бреннан (слева) спорит с владельцем бензоколонки Нейлом Шепердом, который отказывается заправлять его автомобиль, сделанный в СССР. Торонто, Канада, 21 мая 1980 года (Фото:Reg Innell / Toronto Star / Toronto Public Library)
За что в 1980-х мир ненавидел россиян /
Санкции и бойкот всего советского — так реагировал Запад на вторжение СССР в Афганистан
15 июля, 12:35
Страны
Пол Бейн: «Мы ожидали, что все станут выбирать максимальный выигрыш, но это оказалось не так» (Фото:alexkalina/Depositphotos)
Идеальная жизнь. Сколько денег нужно для полного счастья
Пол Бейн
Во Львове продажи жилья рухнули в 8−10 раз по сравнению с довоенным периодом (Фото:OLX)
Сюжет
Дальше от фронта — меньше скидки /
Сколько стоят квартиры в Киеве, Львове, Днепре и Одессе — обзор цен
15 июля, 10:08
Ритейл/Недвижимость
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X