В Мариуполе фермеров заставляют передавать все собранное зерно «торговому дому ДНР» — советник мэра 12 июля, 13:14 Оккупанты заставляют фермеров собирать зерно на захваченных украинских полях (Фото:Скриншот видео Андрющенко Time/Telegram)

Российские оккупанты заставляют фермеров Мариуполя передавать весь собранный урожай «торговому дому ДНР».

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

«В Мариупольском районе оккупанты продолжают воровать урожай украинских предприятий. Фермерам разрешено собирать зерно исключительно на условиях передачи 100% урожая на реализацию „торгового дома“ так называемой днр», — написал он.

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Андрющенко также показал видео, как техника оккупантов собирает зерно на захваченных украинских полях.

Страна-агрессор Россия намеренно блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует вывозу по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам и железнодорожной инфраструктуре.

Кремль стремится спровоцировать голод в африканских странах, который приведет к волне миграции в Европу, надеясь оказать таким образом давление на ЕС.

Кремлевские чиновники требовали снять с РФ санкции, введенные за войну в Украине, в обмен на разблокировку украинских портов. США не будут отменять санкции против РФ в обмен на зерно, сообщало Politico.

Россия вывозит краденное украинское зерно из портов захваченных украинских городов, в том числе и в Мариуполе.

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