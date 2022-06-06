«Дипломатия вымогательства». США не будут отменять санкции против России в обмен на зерно — Politico 6 июня, 11:17 Цей матеріал також доступний українською По данным СМИ, США не будут отменять санкции против России в обмен на зерно (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

США не пойдут на соглашение, в рамках которого со страны-агрессора России будет снята часть санкций в обмен на снятие блокады с украинских портов для экспорта зерна, сообщает Politico.

Издание пишет, что ООН пытается договориться с Россией о том, чтобы Украина возобновила экспорт зерна через Черное море. Однако чиновники администрации Джо Байдена и законодатели весьма скептически относятся к тому, что Россия действует добросовестно.

Видео дня

Основная причина их пессимизма: недавние комментарии российского диктатора Владимира Путина и российских официальных лиц, в которых говорится, что они ослабят блокаду портов Украины, если в обмен на это Запад снимет экономические санкции с Москвы.

Один из чиновников ООН заявил, что это предложение «усложняет» «хрупкие» переговоры.

Один из американских чиновников назвал предложение Москвы «дипломатией вымогательства» и сказал, что США не согласятся на сделку, которая снимет любое экономическое давление на Кремль.

В пятницу, 3 июня, российский диктатор Владимир Путин заявил, что проблемы с вывозом зерна из Украины «нет», и его якобы можно вывозить по пяти направлениям. Он заявил, что Россия якобы со своей стороны готова обеспечить «безопасный» вывоз зерна через подконтрольные ему порты.



Заявления западных стран о том, что Россия не дает вывозить зерно из Украины, он назвал «блефом».



Страна-агрессор Россия намеренно блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует вывозу железной дорогой, нанося ракетные удары по элеваторам и железнодорожной инфраструктуре.

Кремль стремится спровоцировать голод в африканских странах, который приведет к волне миграции в Европу, надеясь оказать таким образом давление на ЕС. Кремлевские чиновники требовали снять с РФ санкции, введенные за войну в Украине, в обмен на разблокировку украинских портов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.