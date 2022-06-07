В Госдепе заявили, что РФ шантажирует мир продовольственным кризисом 7 июня, 02:24 Цей матеріал також доступний українською Энтони Блинкен (Фото:Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS)

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что Россия заблокировала украинские порты и проводит политику шантажа по отношению ко всему миру.

«Президент Путин заблокировал отправки продовольствия и агрессивно использует свою пропагандистскую машину, чтобы отделиться от ответственности или исказить ее, потому что надеется, что мир уступит ему и отменит санкции. Другими словами, это просто шантаж», — заявил Блинкен.



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Глава Госдепа напомнил, что РФ ворует украинское зерно на захваченных территориях и хочет получить от грабежа выгоду.

Блинкен считает, что Россия способствует ухудшению ситуации с голодом в странах Африки, которые далеко от войны.

Как сообщалось, что президент Украины отверг навязываемый российским агрессором вариант экспорта зерна через Беларусь.

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина может вывозить зерно через Беларусь, — но для этого нужно снять западные санкции с этой страны и ее самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

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