В Госдепе заявили, что РФ шантажирует мир продовольственным кризисом

7 июня, 02:24
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Энтони Блинкен (Фото:Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS)

Энтони Блинкен (Фото:Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS)

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что Россия заблокировала украинские порты и проводит политику шантажа по отношению ко всему миру.

«Президент Путин заблокировал отправки продовольствия и агрессивно использует свою пропагандистскую машину, чтобы отделиться от ответственности или исказить ее, потому что надеется, что мир уступит ему и отменит санкции. Другими словами, это просто шантаж», — заявил Блинкен.

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Глава Госдепа напомнил, что РФ ворует украинское зерно на захваченных территориях и хочет получить от грабежа выгоду.

Блинкен считает, что Россия способствует ухудшению ситуации с голодом в странах Африки, которые далеко от войны.

https://twitter.com/StateDept/status/1533903313623736323
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Как сообщалось, что президент Украины отверг навязываемый российским агрессором вариант экспорта зерна через Беларусь.

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина может вывозить зерно через Беларусь, — но для этого нужно снять западные санкции с этой страны и ее самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

https://www.youtube.com/watch?v=2hvvwFS28vI
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   США Владимир Путин Госдеп Госдеп США Зерно Война в Украине Энтони Блинкен Война России против Украины Продовольственный кризис

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