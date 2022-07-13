Стали известны первые результаты переговоров в Стамбуле о деблокаде экспорта украинского зерна 13 июля, 20:59 В Стамбуле 13 июля состоялись переговоры о разблокировании черноморского экспорта украинского зерна (Фото:Dado Ruvic / Reuters)

В Стамбуле в среду, 13 июля, прошла четырехсторонняя встреча по вопросу разблокирования черноморского экспорта украинского зерна, в которой принимали участие представители Украины, России, Турции и ООН.

Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что стороны договорились о создании координационного центра в Стамбуле и согласовали «основные технические вопросы», в том числе «совместный контроль в пунктах отправления и прибытия», пишет агентство Anadolu.

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По словам министра, «мы видим, что стороны готовы решить эту проблему». Он объявил, что на следующей неделе должна пройти еще одна встреча украинской и российской делегаций, на которой будут снова изучены все детали и подписан итоговый документ.

Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники среди дипломатов, стороны обсуждали выход судов с зерном из портов в сопровождении украинских кораблей при условии, что Россия согласится на перемирие во время движения грузов, а Турция при поддержке ООН будет инспектировать корабли, чтобы «развеять опасения России по поводу контрабанды оружия».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что переговоры о разблокировании Россией украинских портов для возобновления экспорта зерновых на международный рынок находятся на финальной стадии.

Страна-агрессор Россия умышленно блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует экспорту по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам, железнодорожной инфраструктуре и даже полям с зерном, провоцируя поджоги. Кремлевские чиновники требовали снять с РФ санкции, введенные за войну против Украины, в обмен на разблокировку украинских портов.

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